Przebudowa Grójeckiej. Ulica będzie węższa! ZDM chce ją zmienić w „główną aleję Ochoty”

- W ciągu ostatnich 5 lat natężenie ruchu samochodowego na odcinku od pl. Zawiszy do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. spadło niemal o połowę. Z ulicy przelotowej Grójecka stała się ulicą lokalną, pozostając przy tym główną osią Starej Ochoty. Dzięki planowanej przebudowie wzrośnie bezpieczeństwo jej użytkowników, a ulica stanie się bardziej przyjazna dla wszystkich użytkowników. Zmiany mają podnieść jakość przestrzeni publicznej i przyspieszyć przemianę Grójeckiej w główną aleję Ochoty – zapowiada ZDM na swojej stronie internetowej.

Drogowcy chcą na nowo zaplanować przestrzeń na odcinku od placu Zawiszy do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w kierunku centrum. Chodniki zostaną poszerzone, wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zostanie przeprowadzona inwentaryzacja lokali usługowych znajdujących się wzdłuż ulicy. Następnie określony zostanie potencjał rozwoju usług i wyznaczone będą miejsca na ogródki gastronomiczne.

Jedną z kluczowych zmian jest ta o likwidacji jednego pasa w kierunku od centrum. - Po przebudowie jezdnia będzie miała dwa pasy, co w zupełności wystarczy, aby obsłużyć istniejący ruch. Dzięki odzyskaniu części przestrzeni, uda się wyznaczyć miejsca postojowe oraz poszerzyć przystanki tramwajowe do min. 3,5 metra – informuje ZDM. Przebudowana zostanie także sygnalizacja świetlna przy ul. Niemcewicza i Dalekiej.

Dobre wieści także dla rowerzystów. Na całym odcinku przewidziano wybudowanie ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni i chodnika. Korytarz ma się połączyć z już funkcjonującymi ścieżkami na dalszym odcinku Grójeckiej, ul. Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz w Al. Jerozolimskich.

Do przetargu przystąpiły cztery firmy. Ich oferty będą teraz analizowane. Kiedy wyłoniony zostanie wykonawca prac, będzie on miał 11 miesięcy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne. Przewidywany czas realizacji to 2020 rok.