Przebudowa trasy kolejowej Warszawa-Radom: Prace na odcinku Czachówek-Warka przebiegają zgodnie z planem. Zakończą się w połowie 2020 r.

Prace na trasie Czachówek-Warka

W październiku pomiędzy Czachówkiem a Warką zdemontowano 8 km torów na szlakach i stacjach Warka i Chynów. Zdjęto 17 km sieci trakcyjnej. Specjalne maszyny, tzw. oczyszczarki usunęły stary tłuczeń na kilkunastu kilometrach. Rozebrano peron

w Gośniewicach, podobne prace toczą się przy peronach w Sułkowicach, Krężelu i w Michalczewie. Wykonawca zamontował już fundamenty pod 300 nowych słupów i część nowych konstrukcji sieci trakcyjnej.

Zasadnicze prace torowe pomiędzy Warką a Czachówkiem Południowym zakończą się w połowie 2020 roku. Trwają przygotowania do rozpoczęcia pod koniec roku prac na odcinku Warka – Radom.

Inwestycja na odcinku Czachówek Południowy – Warka – koncentruje się na przebudowie stacji Chynów i Warka oraz przystanków Sułkowice, Krężel, Michalczew i Gośniewice.

W Chynowie i Warce docelowo wybudowane zostaną przejścia podziemne wyposażone w pochylnie. Zapewni to lepszy dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Na wszystkich peronach będą nowe wiaty, ławki, oświetlenie, nagłośnienie

i tablice informacyjne. Wymienione zostaną tory na 20 km dwutorowej linii, sieć trakcyjna, 26 rozjazdów. Na styku toru i drogi pozytywnie zmienią się warunki dzięki modernizacji 12 przejazdów oraz budowie wiaduktu drogowego w ciągu DW 731 w Warce.

Podczas inwestycji zapewniony jest ruch pociągów. Obowiązuje rozkład jazdy, który już uwzględnia prace.

Inwestycja o wartości 216 mln zł jest w 85% współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

Prace na trasie Warka-Radom

Na przełomie roku zaplanowane jest rozpoczęcie prac także pomiędzy Warką a Radomiem. Oprócz modernizacji torów dobudowany zostanie drugi tor, a to zwiększy przepustowość całej trasy.

Trzy nowe przystanki, w tym dwa w Radomiu, usprawnią komunikację w regionie. Ponadto przebudowane zostaną perony na stacji i dziewięciu przystankach. Wartość modernizacji odcinka Warka – Radom to 429 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 85%.

Po zakończeniu przebudowy trasy z Warszawy do Radomia, skróci się czas podróży ze 115 do około 75 minut. Po uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pojadą z prędkością 160 km/h.

