Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego. Podpisano kosztowny kontrakt na remont odcinka ulicy w Wawrze]

Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego. Kosztowny remont ulicy w Wawrze

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych poinformował o zawarciu ważnego kontraktu. Mowa o umowie z firmą Skanska na przebudowę ulicy Wał Miedzeszyński. Kwota kontraktu opiewa na sumę 79 milionów złotych, z czego blisko 20 milionów pochłoną prace MPWiK.

Wał Miedzeszyński zostanie przebudowany na odcinku od Traktu Lubelskiego do trasy S2. Skanska powinna ukończyć prace w ciągu 18 miesięcy. Już teraz wiemy, że modernizacja polegać będzie między innymi na udostępnieniu dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, budowie jezdni lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych. Powstać ma również szlak wodociągowy oraz kanalizacja sanitarna. Długość remontowanego odcinka wynosi około kilometra.

Na przeważającej długości odcinka przeznaczonego do przebudowy ulica nie posiada odwodnienia, chodników ani drogi rowerowej. W tym stanie droga nie zapewnia właściwych warunków dla ruchu tranzytowego oraz obsługi istniejącej w jej sąsiedztwie zabudowy. Z powodu niskiej przepustowości odcinka utrudniony jest także dojazd do miejscowości podmiejskich - argumentuje zasadność inwestycji ZMID.

Faktycznie trasa Wału Miedzeszyńskiego na odcinku przeznaczonym do modernizacji nie sprzyja mieszkańcom Wawra. Prawo do narzekania mają zarówno piesi, jak i rowerzyści czy zmotoryzowani kierowcy. Niech za uzasadnienie posłużą fotografie udostępnione przez ZMID.

