Przebywali w Polsce nielegalnie, fałszowali dokumenty pobytowe. Dwóch obywateli Egiptu w rękach Straży Granicznej

Poniedziałkowe zatrzymania

Do zatrzymania dwóch obywateli Egiptu doszło w poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku. Wówczas funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pracujący w Warszawie, namierzyli i zatrzymali nielegalnych imigrantów. 33 i 47-letni mężczyźni za uszami mieli znacznie więcej niż brak zezwolenia na pobyt w Polsce. Pierwszego z nich podejrzewa się o fałszowanie dokumentów pobytowych i pism potrzebnych do uzyskania tytułu pobytowego. Drugi z zatrzymanych figurował w systemie jako "osoba niepożądana w naszym kraju". Cudzoziemiec w przeszłości został obarczony decyzją zobowiązującą go do powrotu do swojego kraju, jednak nie wciąż nie opuścił Warszawy. Jak informuje straż graniczna - wobec mężczyzny zostały podjęte czynności w celu ustalenia jego roli w przestępczym procederze.

Wyniki przeszukania

Strażnicy wnikliwie przeszukali kryjówkę 33-latka. Ujawniono tam polskie karty pobytu, cudze paszporty, drukarki służące do produkcji dowodów osobistych, kart pobytu, kart płatniczych i wszystkich pozostałych kart formatu ID. Mężczyzna usłyszał zarzuty wielokrotnego fałszowania dokumentów i został przewieziony do aresztu.