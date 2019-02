Przed nami kolejna edycja warsztatów „Bądź sobą po swojemu”

Data 9 marca została wybrana nie bez powodu. Sąsiaduje z Międzynarodowym Dniem Kobiet i wydała się organizatorom idealną do spotkania w sercu Radomia z grupą wyjątkowych kobiet. Pomysł warsztatów, na których uczestniczki mają okazję zmierzyć się z własnymi słabościami, uprzedzeniami i fałszywymi przekonaniami, nabrać odwagi do działania i pokochać siebie, uwierzyć, że każda z nich jest wyjątkowa, było naturalną ideą, która wpasowywała się w realizowaną od zeszłego roku strategię marki. Do tej pory warsztaty odbyły się już w Opolu i Olsztynie. Słuchaczki mogły poznać, zaakceptować i pokochać siebie na nowo, pod okiem znanej trenerki personalnej Katarzyny Hajdugi. Łzy wdzięczności Opolanek i Olsztynianek były świadectwem na to, że inicjatywa jest słuszna i warto ją kontynuować.

Do tej pory projekt poparło dużo grono polskich gwiazd m.in. Sonia Bohosiewicz, Aneta Zając, Ilona Wrońska, Natalia Jakuła, Anna Lucińska, Dorota Michałowska, Ewa Pacuła i wiele innych, które na swoich kanałach społecznościowych opublikowały zdjęcia w koszulkach z hasztagiem i uzasadniły, dlaczego warto być sobą po swojemu. Uczestniczki warsztatów otrzymają w prezencie takie właśnie koszulki, symbolizujące przyłączenie się do akcji.