Przedłużenie e-hologramu 2018. Termin minął z końcem września. Co teraz?

Wgrany na kartę miejską e-hologram poświadcza posiadanie uprawnień do Karty Warszawiaka. Po raz pierwszy można ją wyrobić w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM i Wydziałach Obsługi Mieszkańców. E-hologramy z zeszłego roku straciły ważność 30 września. Osoby, które miały e-hologram wgrany do 30 września 2018 roku i zachowały uprawnienia do jego posiadania, a dotychczas nie przedłużyły jego ważności, mogą to zrobić do końca roku w jednym z ponad 700 biletomatów stacjonarnych lub w biletomatach pojazdowych, obsługujących bilety kodowane na kartach zbliżeniowych.

Uprawnienie do posiadania Karty Warszawiaka, poświadczanej przez wgrany e-hologram przysługuje mieszkańcom Warszawy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2017 w jednym z warszawskich urzędów skarbowych.

Po raz pierwszy e-hologram można uzyskać w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM i Wydziałach Obsługi Mieszkańców. Konieczne jest przedstawienie wypełnionego wniosku oraz jednego z dokumentów:

pierwszą stronę złożonego PIT-u za 2017 rok ze stemplem warszawskiego urzędu skarbowego poświadczającą rozliczenie podatku,

urzędowe poświadczenie odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.

Każde przedłużenie ważności e-hologramu jest już prostsze i zajmuje o wiele mniej czasu. W ciągu kilkunastu sekund można to zrobić w którymś z ponad 700 biletomatów stacjonarnych i biletomatów pojazdowych posiadających czytnik biletów kodowanych na kartach zbliżeniowych.

Posiadanie Karty Warszawiaka i ważnego e-hologramu wiąże się z wieloma korzyściami, w tym zniżkami w poszczególnych miejscach na terenie całej stolicy. Ich lista znajduje się tutaj.