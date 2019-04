PRZEDSZKOLAKI 2019 Tworzymy wielki album i galerię zdjęć grup przedszkolnych z Warszawy

Przyjmujemy już zdjęcia do publikacji w dodatku do gazety. Mogą je przesyłać nauczyciele i opiekunowie grup przedszkolnych.

- To nie musi być profesjonalna fotografia - mówi Katarzyna Niedzwiecka, kierownik marketingu Naszemiasto.pl. - Może to być zdjęcie zrobione przez nauczyciela aparatem fotograficznym lub nawet smartfonem, jeśli zapewnia on właściwą jakość zdjęcia. Najważniejsze jest to, aby na fotografii uwiecznić radosne i uśmiechnięte maluchy, które po latach, już jako dorośli, oglądając pamiątkowy album będą wspominać beztroskie przedszkolne dni.

Zamieszczonym w dodatku do gazety zdjęciom nie będzie towarzyszyć lista imion i nazwisk dzieci, przez co nauczycielowi do przesłania zdjęcia grupy do publikacji w albumie wystarczy zgoda rodziców na publikację wizerunku dziecka.

- Rodzice przedszkolaków zwracają się do nas z pytaniami, czy także oni mogą przesyłać zdjęcia do dodatku - dodaje Katarzyna Niedzwiecka i odpowiada: - Zdjęcie może przesłać tylko nauczyciel lub inny uprawiony przedstawiciel przedszkola. Ale zainteresowanych rodziców maluchów serdecznie zachęcamy, aby o akcji rozmawiali z opiekunami grup przedszkolnych.

KLIKNIJ i zobacz specjalne wydanie gazety z Najsympatyczniejszymi Grupami Przedszkolnymi 2018 roku

Na dzieci czeka mnóstwo nagród!

Spośród wszystkich zdjęć grup przedszkolnych, które ukażą się w gazecie, nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze grupy w każdej dzielnicy. Na grupy oraz na dzieci z grup, które zdobędą najwięcej głosów, czekają wspaniałe niespodzianki:

I MIEJSCE

Na grupę przedszkolną, która w każdym rejonie Warszawy zdobędzie najwięcej głosów czekają wyjątkowe nagrody:

TRÓJWYMIAROWA SESJA ZDJĘCIOWA! Do przedszkola przyjedzie fotograf, który wykona trójwymiarowe fotografie, zarówno całej grupy, jak i portretowe zdjęcia każdego dziecka. Następnie, w ustalonym terminie, każde dziecko z grupy otrzyma płytę ze wszystkim zdjęciami oraz okulary 3D, dzięki którym będzie można oglądać trójwymiarowe zdjęcia na ekranie telewizora lub komputera.

Zestaw 5 gier i puzzli, którego fundatorem jest firma Alexander, producent gier i zabawek edukacyjnych

Kosmiczne warsztaty przeprowadzone w przedszkolu przez Planeta Anuka - temat z oferty do wyboru przez poszczególne grupy

Każde dziecko z grupy, która zdobędzie najwięcej głosów otrzyma także:

zaproszenie do Kosmicznej Sali Zabaw Airo

Worek przedszkolaka do kolorowania z kompletem pisaków

z kompletem pisaków Bańki mydlane

Książeczkę z kolorowankami

Kosmetyk do kąpieli marki Chlapu Chlap

II MIEJSCE

Grupy przedszkolne, które w każdym rejonie Warszawy zajmą drugie miejsce otrzymają:

warsztaty edukacyjne organizowane przez Edukido

Przedszkolaki poznają zagadnienia związane z podstawą programową dla przedszkoli, a wszystko przy pomocy klocków LEGO®! Zajęcia Edukido wprowadzają małych odkrywców w świat techniki i natury. Pokazują historię, kosmos, architekturę. Dzieci poznają podstawy budowy maszyn, prawa przyrody, reguły matematyki.

Zestaw 3 gier i puzzli, którego fundatorem jest firma Alexander, producent gier i zabawek edukacyjnych

Każde dziecko z grupy, która zajmie drugie miejsce otrzyma:

zaproszenie do Multikina

Worek przedszkolaka do kolorowania z kompletem pisaków

z kompletem pisaków Bańki mydlane

Książeczkę z kolorowankami

Kosmetyk do kąpieli marki Chlapu Chlap

III MIEJSCE

Grupy przedszkolne, które w każdym rejonie Warszawy zajmą trzecie miejsce otrzymają:

zajęcia z alpakami z Ośrodka Koparka przeprowadzane na miejscu w przedszkolu

Podczas zajęć z alpakami dzieci uczą się, jakie te zwierzęta są, mogą je głaskać, karmić marchewką. Dowiadują się, jak można opiekować się alpakami, co zwierzęta lubią, a czego nie lubią. Głaskanie i przytulanie alpak pomaga rozluźnić się i otworzyć. Kontakt z nimi może poprawić samopoczucie. Obcowanie z alpaką zmniejsza lęk, stres i zwiększa zaufanie. Łagodzi uczucie napięcia i niepokoju.

Zestaw 3 gier i puzzli, którego fundatorem jest firma Alexander, producent gier i zabawek edukacyjnych

Każde dziecko z grupy, która zajmie trzecie miejsce otrzyma:

zaproszenie na specjalny seans filmu Basia 2 zorganizowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Worek przedszkolaka do kolorowania z kompletem pisaków

z kompletem pisaków Bańki mydlane

Książeczkę z kolorowankami

Kosmetyk do kąpieli marki Chlapu Chlap