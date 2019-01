Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Warszawie. To pierwszy taki obiekt w stolicy [ZDJĘCIA]

Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Warszawie - co czeka w środku?

Przedszkole ma 8 sal dydaktycznych, sale do zajęć rewalidacyjnych (terapia mowy, integracja sensoryczna, muzykoterapia). W jego wnętrzu znajduje się patio, wyposażone w ławeczki i mini-źródełko spełniające rolę relaksacyjno-terapeutyczną. Teraz korzysta z placówki 19 dzieci w wieku od 3 do 8 lat, docelowo może przyjąć 32 dzieci w ośmiu grupach - właśnie trwają zapisy do kolejnych grup. Koszt modernizacji szkoły i budowa przedszkola wyniósł ponad 10 mln zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 jest placówką dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Dzieci ze szkoły i przedszkola zmagają się z wieloma wyzwaniami, a wyzwaniem dla pracowników zespołu stało się stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, odpowiadającego ich potrzebom, wielofunkcyjnego, akceptującego każdą indywidualność. Dzieci, nauczyciele i rodzice wspólnie odkrywają zasady otwartego, elastycznego podejścia do uczenia się, do przestrzeni, a także do drugiego człowieka. W każdym oddziale przedszkolnym oraz klasie uczy się maksymalnie 4 dzieci. Nad ich edukacją czuwa pedagog specjalny, którego działania wspiera pomoc nauczyciela.