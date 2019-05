Przedszkole, żłobek i centrum edukacyjno-muzealne w zabytkowych budynkach PGNiG. Dotąd były niedostępne

Potwierdzono, że znajduje się też tu zbiornik benzolu, który należy zlikwidować (informowaliśmy o tym urzędników, na podstawie wiedzy historycznej o tym terenie), a substancje to m.in. bardzo niebezpieczne - w tym rakotwórcze - benzen, toluen, ksylen, naftalen - pisała wówczas radna Skubida.

Wspomniane prace prowadzone są na terenie Warszawskiej Gazowni należącej do PGNiG. To obszar na co dzień niedostępny dla mieszkańców. Wkrótce sytuacja może ulec radykalnej zmianie.

Tuż przy Skwerze im. Alojzego Pawełka na Woli powstanie centrum edukacyjno-muzealne PGNiG - a więc nie tylko przedszkole i żłobek. Ma być otwarte dla mieszkańców i turystów. To dobre wieści, bo dotąd piękne tereny i zabytkowe budynki (...) były niedostępne dla zainteresowanych - poinformowała Aneta Skubida.

Radna dodała również, że bardzo liczy na to, że tereny zostaną w pełni oczyszczone ze skażeń i będą bezpieczne.

PGNiG: To początek nowej inwestycji