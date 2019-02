Przedwojenna Warszawa: Dzielnica żydowska i plac Piłsudskiego na kolorowym filmie dr Benjamina Gasula z 1939 r. [WIDEO]

Dr Benjamin Gasul urodził się w 1899 r. w żydowskiej rodzinie na terenie dziesiejszej Łotwy w Cesarstwie Rosyjskim. Potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został wziętym pediatrą.

Latem 1939 r. podróżował wraz z żoną do Rosji, gdzie miał wygłosić cykl wykładów o wadach serca u dzieci. Po drodze odwiedzili kilka europejskich krajów, w tym Polskę. To właśnie wówczas w Warszawie Gasul nagrał dwa poniższe filmy. Przedstawiają one Nalewki, serce dzielnicy żydowskiej, a także plac Piłsudskiego i plac Małachowskiego. Tak pulsowało życiem ówczesne centrum stolicy.