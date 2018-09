Przegląd imprez nad Wisłą 14-16 września 2018. Najciekawsze wydarzenia na najbliższy weekend

PIĄTEK: Neverending Summer

Lato rozgościło się nad Wisłą i na razie nigdzie się nie wybiera, zatem trzeba to wykorzystać! Do końca sezonu zostało niewiele piątków, dlatego też teraz nie można ominąć żadnego - w Hockach Klockach zadbają o to, żeby były to niezapomniane noce.

Atmosferę rozgrzeją:

- DJ NOZ aka eNOZet człowieku

- Princess Rap

- Dj Rizzle

Gdzie i kiedy?

14 września, 22.00

Hocki Klocki / nad Wisłą

Wstęp za darmo

PIĄTEK: Komendant Melanżu

Nieprzewidywalne, zaskakujące, pełne niespodziewanych zwrotów akcji tańce do białego rana - taki właśnie będzie piątek w REJSie.

Widzimy się na parkiecie?

Gdzie i kiedy?

14 września, piątek, 21.00

REJS/Nad Wisłą

Wstęp za darmo

PIĄTEK: Piosenka jest dobra na wszystko

Od organizatorów:

Wśród ulubionych zespołów wymieniają Cool Kids Of Death i pigwówkę.

Gdyby umieli miksować, miksowaliby Nirvanę z Rihanną ☺️

Grają wszystko: indie dla sierot po Jadłodajni Filozoficznej, hiphop dla tych, którzy kochają Kanye bardziej niż Kanye kocha Kanye i Taylor Swift dla tych, którzy znają się na dobrym popie.

Nie puszczają piosenek na życzenie, chyba że jest życzenie, żeby poleciało The Libertines. I od prawie ośmiu lat z powodzeniem dowodzą, że Piosenka jest dobra na wszystko. Bo jest.

Gdzie i kiedy?

14 września, 21.00

Cud nad Wisłą

Wstęp za darmo

SOBOTA: Płyń z głową - warsztaty o bezpiecznej zabawie

Jak pić żeby następnego dnia nie mieć kaca? Czy w prezerwatywach są mikropory? Jak można sprawdzić obecność pigułki gwałtu w drinku? Czy komary mogą przenosić wirusa HIV?

Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzi uzyskacie już sobotę w Babim Lecie.

Edukatorki ze Stowarzyszenie Program Stacja w luźnej atmosferze poprowadzą dla Was dwugodzinne warsztaty w ramach projektu “Płyń z głową”.

Gdzie i kiedy?

15 września, 18:00-20:00

Babie Lato nad Wisłą

Wstęp za darmo

SOBOTA: Szkolenia na pumptracku w Dwa Osiem

Od organizatorów:

„Jazda na pumptracku uczy refleksu, pewności siebie, obycia ze sprzętem rowerowym i rozwija zmysł równowagi. Jest świetnym treningiem zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych zawodników. Zabawa jest prosta i bezpieczna: trzeba wykonywać odpowiedni balans ciałem i efektywnie korzystając z hopek pokonywać trasę bez pedałowania.

W trakcie szkoleń z jazdy na pumptrucku nauczymy Cię bezpiecznego i efektywnego poruszania się po jego torze. Taka jazda sprawi Ci mnóstwo frajdy i satysfakcji.”

Szkolenia z jazdy na pumptrucku poprowadzi Mateusz z Dwa Osiem.

Gdzie i kiedy?

15 września, sobota, 12.00

Plac Zabaw/Nad Wisłą

Wstęp za darmo

SOBOTA: Wieczór tanga argentyńskiego w Monta Bistro&Bar

Chcesz spróbować jak smakuje argentyńskie tango? Odkryć w sobie nową pasję? A może zanurzyć się w pełnym dźwięków i emocji tańcu?

Monta Bistro & Bar zaprasza na argentyński wieczór. Rozpocznie się on otwartą lekcją podstawowych kroków oraz pokazem instruktorów szkoły tanga El Navegador w Warszawie – Marii Gesse i Nazara Mikhalyk.

Od organizatorów:

A później pójdziemy w tango zupełnie! Ale żeby nie siedzieć obok siebie obojętni, opowiemy Wam jak zapraszać do tańca, czym jest mirada i cabeceo – gra spojrzeń i gestów. Bo do tanga trzeba dwojga, jak śpiewała niegdyś Budka Suflera :)

Gdzie i kiedy?

15 września,19:00.

Monta Bistro & Bar, ul. Zaruskiego 12, Warszawa

Wstęp za darmo

SOBOTA: Śmiechojoga

Jeśli potrzebujesz się odprężyć i zrelaksować po tygodniu w pracy, to te zajęcia są dla Ciebie. Śmiechojoga. Na czym to polega? Joga śmiechu to połączenie ćwiczeń wywołujących śmiech z ćwiczeniami oddechowymi, oklaskami, uzupełnione radosnymi okrzykami i ćwiczeniami relaksacyjnymi.

Gdzie i kiedy?

15 września, 13.00

Cud nad Wisłą, Bulwar Flotylli Wiślanej 1

NIEDZIELA: Cudne eko warsztaty dla dzieci

Na najmłodszych w niedzielę, w Cudzie nad Wisłą czekają Cudne warsztaty. W programie m.in. kreatywne recyclingowe animacje plastyczne. Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów.

Start o godz. 13.

Gdzie i kiedy?

Cud nad Wisłą

16 września, 13.00

Wstęp za darmo

NIEDZIELA: Piknik Brazylisjki

Kto chętny na wyprawę do gorącej Brazylii? Jest to możliwe już w tą niedzielę.

Jeżeli chcecie pochillować przy brzmieniach brazylijskich bębnów,

poruszać podczas Capoeiry i spróbować brazylijskich przysmaków, to nie może Was zabraknąć na pikniku w niedzielę.

Co więcej, pojawią się również wystawcy z kawą, herbatą, guaraną i kosmetykami z Amazonii!

Gdzie i kiedy?

16 września, 14.00

Hocki Klocki

Wstęp za darmo

NIEDZIELA: Spektakl lalkowy

Najmłodsi z rodzicami będą zachwyceni. Już w tą niedzielę odbędzie się spektakl lalkowy Masza i Niedźwiedź.

Ciężka sytuacja w życiu Maszy - od dłuższego czasu nie udaje się jej znaleźć przyjaciela- wszystkie zwierzęta unikają dziewczynki. Co zrobić? Na pewno nie można się poddać! Masza podejmuje ostatnią próbę... Jednak czy spotka przyjaciela?

Gdzie i kiedy?

Cud Nad Wisłą

16 września, 15.30

Wstęp za darmo