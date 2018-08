Przegląd imprez nad Wisłą 31 sierpnia – 2 września. Najciekawsze wydarzenia na najbliższy weekend

1. PIĄTEK: Mobilny Warsztat Rowerowy

Co tydzień w piątki Mobilny Warsztat Rowerowy gości na bulwarach. Wyregulują Ci hamulce, przerzutki, załatają przebitą oponę, nasmarują łańcuch i opowiedzą o tym, jakie korzyści niesie ze sobą codzienna jazda na rowerze. Wszystko to za darmo w ramach programu Aktywny Warszawiak, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Gdzie i kiedy?

Bulwary Wiślane, przy Moście Świętokrzyskim od strony Centrum Nauki Kopernik, 31 sierpnia 2018, start o godz. 16:00

Wstęp za darmo

2. PIĄTEK: Szkółka Żeglarstwa Tradycyjnego

Rozpoczyna się kolejna edycja Szkółki Żeglarstwa Tradycyjnego w Warszawie. Projekt zakłada wprowadzenie wszystkich zainteresowanych, w podstawy żeglarstwa rzecznego. Będzie można się zapoznać z podstawami zachowania bezpieczeństwa na wodzie, uproszczoną teorią żeglugi i prowadzenia łodzi motorowodnych i wreszcie praktyką, czyli REJSEM po WIŚLE, podczas którego będzie możliwość prowadzenia statku samodzielnie - pod okiem doświadczonych kapitanów oczywiście. Będzie okazja do trzymania za koło sterowe i kierowania silnikiem statku, a także napinania lin żagli czy wyznaczania kierunku żeglugi tradycyjnym sterem rufowym tzw. "drygawecką".

Jedne zajęcia trwają 4 godziny. W dni powszednie od 8:00 do 12:00 i od 12:00 do 16:00 a w weekendy od 11:00 do 15:00 i od 15:00 do 19:00. Każda grupa może wziąć udział w projekcie maksymalnie 3 razy. Przy czym za każdym razem poruszane będą inne aspekty rzecznej żeglugi.

W Szkółce mogą wziąć udział osoby, które są przynajmniej w wieku szkolnym, górnej granicy wiekowej nie ma. Żeby móc zarejestrować swój udział w projekcie, trzeba zgłosić grupę uczestników liczącą od 10 do 20 osób (w przypadku grup składających się z dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na każde 10 osób, przypadać musi jeden opiekun).

Gdzie i kiedy?

Zajęcia zaczynają się w Porcie Czerniakowskim w klubie PTTK "Rejsy" przy budynku bosmanatu (niebieski budynek), terminy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie organizatora

Wstęp wolny

3. PIĄTEK: Bezpieczniej w ryzyku – jak nawiązywać relacje z głową?

Od organizatora:

„Ja w relacji, moje granice a moje potrzeby – jak dbać o poczucie komfortu i bezpieczeństwa w kontaktach z innymi ludźmi? Na warsztacie zastanowimy się, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i partnera/partnerki – pod kątem używania substancji psychoaktywnych i kontaktów seksualnych. Będzie niestandardowo – odchodzimy od pogadanek i monologów.”

Gdzie i kiedy?

Babie Lato, Bulwary Wiślane, 31.08.2018, godz. 18:30-20:30

Wstęp wolny

4. PIĄTEK: Warszawskie spotkanie z Konstantym Usenką

Organizatorzy zapraszają na spotkanie autorskie Konstantego Usenki, wokół jego najnowszej publikacji "Buszujący w barszczu. Kontrkultura w Rosji sto lat po rewolucji", które poprowadzi Maciej Piasecki.

Autor bierze pod lupę współczesne zjawiska muzyczne, kładąc szczególny nacisk na osiedlowy rap i jego przesłanie. Opisuje, co stało się z dziedzictwem kultury punk i nowej fali czasów pierestrojki, która inspiruje dziś młode pokolenie artystów. Pokazuje barwną mozaikę nawiązań do tradycji awangardy początku XX wieku, radzieckiej fantastyki, „kosmicznej” analogowej elektroniki, syberyjskiego szamanizmu i szemranej „błatnej” kultury.

Gdzie i kiedy?

Powidoki, Wybrzeże Kościuszkowskie 22 , 31 sierpnia godz. 20

Wstęp wolny

5. PIĄTEK: Nadwiślański Świt w Grunt i Woda

Nadwiślański Świt to dobrze Wam już znany cykl imprez dla tych, którzy wiedzą co to dobra impreza w wakacyjnym klimacie. Zabawa przy najlepszej muzyce i najlepszych drinkach, aż do wschodu słońca.

Za dekami:

We Have Cookies + Rabit - miks gatunków, PartyRocking, istne szaleństwo

Gdzie i kiedy?

Grunt i Woda, 31 sierpnia, godz. 21

Wstęp wolny

6. SOBOTA: Capoeira

Sobotnie poranki lata warto wykorzystać na trening na świeżym powietrzu. W każdą sobotę, w godzinach 10:30-12:00, można brać udział w zajęciach Capoeiry z widokiem na Wisłę!

Od organizatora:

"Capoeira u swych podstaw była lekiem na trudy codziennego życia w szesnastowiecznej Brazylii, a także doskonałym sposobem podkreślenia indywidualności kulturowej tamtejszej ludności. Swoją ekspresyjnością i rytmem nawiązuje zarówno do dawnych, rytualnych tańców afrykańskich plemion, jak również obyczajowości charakterystycznej dla Indian z Ameryki Południowej. To jedyna sztuka walki, która łączy w sobie elementy samoobrony, tańca i akrobatyki. Stale modernizowana przez swoich mistrzów, w ciągu wielu lat istnienia, zdołała doskonale dopasować się do czasów współczesnych. Dynamiczna, pełna zamaszystych, obrotowych kopnięć, zręcznych podcięć i sprytnych uników, stanowi doskonały sposób na połączenie ćwiczeń kształtujących sylwetkę z praktycznym i skutecznym treningiem defensywnym. Uczestnicy powinni mieć na sobie długie spodnie nie krępujące ruchów, koszulkę i sportowe buty"

Gdzie i kiedy?

Pomost 511, 1 września, godz. 10:30-12:00

Wstęp wolny

7. SOBOTA: Festiwal piergów świata

Pierogi są znane i lubiane na całym świecie – także nad Wisłą. Właściwe każdy ma na nie swój własny przepis, a w zależności od kraju, są one inaczej przygotowywane. Nadziewane owocami, warzywami, mięsem, serem czy ziemniakami, zawijane w ciasto z różnego rodzaju mąk, również bezglutenowych, doprawiane na słodko i ostro, gotowane, smażone lub pieczone - możliwości jest wiele. 18 i 19 sierpnia możecie przyjść nad Wisłę i skosztować pierogów w różnych odsłonach.

Więcej o wydarzeniu możecie przeczytać tutaj - Festiwal Pierogów Świata. W sierpniu nad Wisłą będziecie mogli skosztować gruzińskich chinkali, włoskiego calzone czy tybetańskich momo

Gdzie i kiedy?

Nad Wisłą (bulwar Flotylii Wiślanej), 18 i 19 sierpnia, w godz. 12-19

Wstęp wolny

8. SOBOTA: Azja na horyzoncie. Warsztaty rodzinne w Polskim Języku Migowym z tłumaczeniem na język polski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na warsztaty pod tytułem „Azja na horyzoncie”, które odbędą się 1 września o godzinie 12.00 w Muzeum nad Wisłą.

Dla większości z nas Azja pozostaje terytorium na wpół mitycznym. Wystawa sztuki z tego regionu to spotkanie z wielością kultur, wierzeń, zwyczajów i nieznanych historii. Artyści pochodzący z kilkunastu krajów snują swoje opowieści pełne tajemniczych przedmiotów i imponujących tkanin. Sztuka będzie dla nas niezastąpionym przewodnikiem po tym regionie.

Gdzie i kiedy?

Muzeum nad Wisłą ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 1 września godz. 12

Obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie wydarzenia. Dla osób, które otrzymają potwierdzenie rejestracji, udział w wydarzeniu oraz wstęp na wystawę jest bezpłatny.

9. SOBOTA: Festiwal Indyjski

Kurkuma, cynamon i kolendra. Butter chicken, paneer palak i pieczywo naan - najlepsze indyjskie dania, desery, przyprawy i dodatki już w pierwszy weekend września nad Wisłą.

Gdzie i kiedy?

Bulwar Flotylii Wiślanej, 1-2 września, 12-19

Wstęp wolny

10. SOBOTA: Śmiechojoga w Cudzie nad Wisłą

Joga śmiechu to połączenie ćwiczeń wywołujących śmiech z ćwiczeniami oddechowymi, oklaskami, uzupełnione radosnymi okrzykami i ćwiczeniami relaksacyjnymi.

Gdzie i kiedy?

1 września (sobota), godz. 13, Cud nad Wisłą,

Wstęp wolny

11. SOBOTA: Wszystkie Nieprzespane Hocki #3

Or organizatora:

"Z jednej strony może Ci się wydawać, że w te wszystkie nieprzespane Hocki nic wielkiego nie robisz? Z drugiej – tańczysz, wygłupiasz się, obserwujesz świt nad Wisłą i tworzysz wspomnienia. Kontynuujemy kilkuletnią hockową tradycję - zaczynamy o zmroku i kończymy po świcie. Wyśpimy się jutro."

Zagra:

Dj Rizzle

Gdzie i kiedy?

Hocki Klocki, 1 września, godz. 22:00

Wstęp wolny

12. SOBOTA: Zatrzęś Gruntem

Zatrzęś Gruntem czyli sobotnia impreza w Grunt i Woda. Miks imprezowo-tanecznych brzmień, gorąca atmosfera, pełen parkiet i najlepsze koktajle na barze.

Zagrają:

DJ MNOW & PAN FILIP

Gdzie i kiedy?

Grunt i Woda, 1 września, godz. 21:00

Wstęp wolny

13. SOBOTA: Szkolenia na pumptracku w Dwa Osiem

Pumptrack to tor rowerowy, po którym należy poruszać się za pomocą balansu ciała i korzystania z hopek – tak, by pokonać trasę bez pedałowania. Jazda na pumptracku to doskonałe zajęcie, aby wyćwiczyć refleks, pewność siebie, zmysł równowagi i ogólne obycie z rowerem. Bezpłatne szkolenia z jazdy po pumptracku kierowane są zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych zawodników.

Szkolenia uczą bezpiecznego i efektywnego poruszania się po torze.

Gdzie i kiedy?

Dwa Osiem (nad Wisłą, Plac Zabaw, skwer im. Tadeusza Kahla), 1 września, godz. 12

Wstęp bezpłatny

14. NIEDZIELA: Kino Po Zachodzie Słońca - Klasyki: "Zwiąż mnie"

Niedzielny wieczór nad Wisłą, wyborny drink i doskonały film. Cykl "Kino po zachodzie słońca - klasyki" to niezapomniane filmy na dużym ekranie pod gołym niebem.

W najbliższą niedzielę w nadwiślańskim kinie plenerowym:

"Zwiąż mnie" reż. Pedro Almodóvar

Ricky (Antonio Banderas) wychodzi ze szpitala dla umysłowo chorych. Pierwsze kroki kieruje do byłej kochanki, gwiazdki kina porno, Mariny (Victoria Abril). Dziewczyna nie wykazuje zainteresowania kontynuowaniem dawno zakończonej znajomości i odtrąca adoratora. Ricky nie może pogodzić się z porażką. Zdesperowany nachodzi ją w domu, a gdy Marina nie chce go wpuścić, ogłusza ją uderzeniem w głowę. Nieprzytomną zaciąga do sypialni i przywiązuje do łóżka. Nieprzytomną zaciąga do sypialni i przywiązuje do łóżka. Dziewczyna staje się więźniem we własnym domu.

Czas trwania: 1 godz. 41 min.

Gdzie i kiedy?

Pomost 511, 2 września, godz. 21:00

Wstęp wolny

15. NIEDZIELA: Hocki Klocki by Dancing Międzypokoleniowy #2

Hocki Klocki i Dancing Międzypokoleniowy zapraszają przedstawicieli wszystkich generacji na kolejny wyjątkowy event. W najbliższą niedzielę, wiek nie będzie miał żadnego znaczenia - najważniejsza jest dobra zabawa.

O muzyczną selekcję zadbają:

- DJ Roman

- Tami

Gdzie i kiedy?

Hocki Klocki, 2 września, godz. 14

Wstęp wolny

16. NIEDZIELA: Klub Komediowy z letnim „Przekrojem"

W niedzielę odbędzie się spektakl improwizowany zainspirowany letnim numerem kwartalnika „Przekrój”.

Redakcja „Przekroju” przedstawi swoje ulubione fragmenty i ilustracje z najnowszego numeru pisma i podzieli się anegdotami z życia kwartalnika. Będzie to materiał wyjściowy do scen, które zagrają improwizatorzy z Klubu Komediowego. Powstaną one na żywo, na oczach publiczności, bez ustalonego wcześniej scenariusza.

W spektaklu zagrają improwizatorzy związani z projektem Wycieczki osobiste. Wycieczki osobiste to cykl spektakli improwizowanych, mających charakter scenicznych spotkań twórców wyrażających się za pomocą różnych form i narzędzi artystycznych.

Gdzie i kiedy?

Scena Klubu Komediowego na Placu Zabaw nad Wisłą, 2 września, godz. 19:00

Wstęp wolny

17. NIEDZIELA: Jazzowe Cuda nad Wisłą: Zbigniew i Jacek Namysłowscy

Od organizatora:

"Małymi krokami zbliża się jesień, jednak my się jej nie boimy i korzystamy z pogody do końca. Dlatego zapraszamy Was na koncert jazzowy z składzie:

Zbigniew Namysłowski - Saksofony

Jacek Namysłowski - puzon

Rafał Różalski - bas

Bartosz Szablowski - bębny"

START: 18:00

Gdzie i kiedy?

Cud nad Wisłą, Bulwar Flotylli Wiślanej 1, 2 września, godz. 18:00

Wstęp darmowy