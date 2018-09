Przegląd imprez nad Wisłą 7-9 września. Polecamy najciekawsze wydarzenia na weekend

PIĄTEK: Nadwiślański Świt w Grunt i Woda

Nadwiślański Świt to znany już cykl imprez dla tych, którzy wiedzą co to dobra impreza w wakacyjnym klimacie. Wspaniała muzyka i zimne drinki, zabawa aż do wschodu słońca!

- Zatrzęsiemy Gruntem do białego rana! - obiecują organizatorzy.

Kiedy i gdzie?

7.09.2018

Grunt i Woda, Bulwar Floty Wiślanej

Wstęp bezpłatny

PIĄTEK: Mobilny Warsztat Rowerowy

Co tydzień w piątki na bulwarach działa mobilny serwis rowerowy. Wyregulują Ci hamulce, przerzutki, załatają przebitą oponę, nasmarują łańcuch i opowiedzą o tym jakie korzyści niesie ze sobą codzienna jazda na rowerze. Wszystko to za darmo w ramach programu Aktywny Warszawiak, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Gdzie i kiedy?

7 września, od 16:00

przy moście Świętokrzyskim

PIĄTEK: Piątkowe spacery po wystawie "Bestia, bóg i linia"

W każdy piątek o godzinie 19.00 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na oprowadzania towarzyszące bieżącej wystawie "Bestia, bóg i linia. Splot wiedzy, religii i sztuki w regionie Azji i Pacyfiku".

Spotkania prezentują poszczególne wątki wystawy z perspektyw różnych przewodników. Skierowane są do osób dorosłych. Nie obowiązują zapisy. Spotkania trwają około godziny. Chętni spotykają się przy recepcji w Muzeum nad Wisłą.

Gdzie i kiedy?

7 września, 19:00-20:00

Muzeum nad Wisłą

Wstęp na oprowadzanie w ramach biletu na wystawę - 1zł.

PIĄTEK: Ritmo! - batucada na Placu Zabaw + afterparty z Niedźwiedziem

Już drugi raz w tym sezonie Plac Zabaw zaprasza na gorący wieczór z grupą bębniarską Ritmo Bloco i ich gośćmi. Po koncertach wszyscy schodzą na BarKa, gdzie o dalszy ciąg tropikalno-wiślanej zabawy zadba Niedźwiedź na Barce - czyli wierny druh Envee z płytami i akompaniamentem instrumentalnym.

Gdzie i kiedy?

7.09.2018, Start: 20:00

Plac Zabaw & BarKa

Wstęp wolny

PIĄTEK-NIEDZIELA: Slow Market nad Wisłą

Slow Market to wielokulturowy targ kulinarny, na którym będziecie mogli poznać smaki z całego świata.

Więcej informacji o Slow Markecie znajdziecie w naszym artykule:

Gdzie i kiedy?

Bulwar Flotylli Wiślanej

7-9 września

Wstęp wolny

SOBOTA: Święto Wisły

W sobotę, 8 września 2018 roku, po raz jedenasty w Warszawie odbędą się obchody Święta Wisły. Tegoroczna edycja nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczorna parada łodzi przepłynie w biało-czerwonych barwach, a jedną z głównych atrakcji będzie pokaz „Przejdziem Wisłę…”, czyli przejście slacklinerów po linie nad rzeką.

Większość atrakcji znajdzie się na bulwarze gen. Pattona, w okolicy Centrum Nauki Kopernik. Odbędą się pokazy oraz nauka skimboardingu, czyli ślizgów na desce po płytkiej wodzie. Dla najmłodszych przewidziana jest Akademia Żeglarska, gdzie dzieci wcielą się w rolę małego pirata, a w punkcie Wód Polskich stworzą marynistyczne pamiątki. Fani wodnych wycieczek mogą skorzystać z uroków Wisły podczas bezpłatnych rejsów łodziami. Dla tych, którzy wolą pozostać na brzegu, przygotowano pokazy wakeboard. Około godz. 13:00, na wysokości bulwarów, pojawi się Wioślana Masa Krytyczna, czyli duża grupa kajakarzy i innych osób płynących na wiosłach, których obecność już na stałe wpisała się w obchody Święta Wisły.

Kiedy i gdzie?

8.09.2018

Bulwar gen. Pattona / Centrum Nauki Kopernik

Wstęp bezpłatny

SOBOTA-NIEDZIELA: Animacje dla dzieci w Grunt i Woda

W każdą sobotę i niedzielę Grunt i Woda organizuje animacje dla dzieci. Atrakcje są kierowane do dzieci w szczególności od 2. do 7. roku życia. Planowane zabawy to między innymi malowanie twarzy, skręcanie baloników, przeciąganie liny czy robienie giga baniek.

Zajęcia prowadzone są przez animatorki z zespołu skakanka.com.pl

Kiedy i gdzie?

7-8.09.2018

Grunt i Woda

Wstęp bezpłatny

SOBOTA: Letni Puchar Etnoligi

Międzynarodowy turniej piłki nożnej plażowej. Uczestnicy spotykają się w sobotę 8 września na plaży po praskiej stronie Wisły pod mostem Poniatowskiego.

Turniej jest bezpłatny i przeznaczony dla osób w wieku 16+. Grają w składach 5-osobowych, w tym zawsze co najmniej 1 dziewczyna na boisku. Zgłoszenia (nazwa drużyny, dane kontaktowe do kapitana) można przesyłać na etnoliga@etnoliga.org.

Gdzie i kiedy?

8 września,godzina rozpoczęcia: 11:00

Praga Południe, Plaża pod mostem Poniatowskiego

SOBOTA: Pływający FRoSTA Food Truck - akcja edukacyjna

Już w najbliższy weekend, 8-9 września, przy warszawskich bulwarach zacumuje pierwszy pływający „food truck”, którego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność wspierania zrównoważonego rybołówstwa. Odwiedzający pływający „food truck” będą mieli szansę na bezpłatny rybny poczęstunek przygotowany z produktów pochodzących z certyfikowanych łowisk. Akcja edukacyjna, która będzie prowadzona na statku, ma za zadanie uświadomienie, że każdy z nas ma realny wpływ na ratowanie zagrożonych wyginięciem zasobów mórz i oceanów. Organizatorem akcji, jest FRoSTA.

Gdzie i kiedy?

8-9 września, w godz. 12-18

Bulwary wiślane

Wstęp za darmo

SOBOTA: Dmuchawce, Latawce, Bar

Od organizatora:

Jak przebiega impreza w Hockach?

W poniższych etapach:

Dmuchawce - To poczucie, kiedy wchodzisz na parkiet i czujesz się lekki jak piórko. Skaczesz, uśmiechasz się i niczym się nie przejmujesz.

Latawce - Kiedy zauważasz, że Hocki są ładne i kolorowe. Już nie tylko parkiet jest taki interesujący.

Bar - Zaczynasz czuć się coraz lepiej przy naszym barze i regularnie podchodzisz do niego przez całą noc.

Zagrają:

Phunk'ill oraz Jedynak (FLIRTINI)

Gdzie i kiedy?

8 września, 22:00

Hocki Klocki

Wstęp za darmo

SOBOTA-NIEDZIELA: Ekopiknik 2018

W niedzielę, 9 września Multimedialny Park Fontann zamieni się w Ekopiknik! Jest to wydarzenie skierowane do całych rodzin. Każdy, niezależnie od wieku znajdzie tam coś dla siebie. Wśród warsztatów m.in. kulinarne, renowacji mebli, naprawy komputerów, kompostowania, krawieckie czy tworzenia ekozabawek. Ponadto konkursy z nagrodami i potańcówka przy muzyce na żywo.

Start o godz. 10.

Gdzie i kiedy?

Multimedialny Park Fontann

8-9 września

Wstęp darmowy

NIEDZIELA: Zumba Friend-z w LaPlaya

Chcecie poczuć upalny, latynoski klimat w samym centrum stolicy? LaPlaya zaprasza na darmowe zajęcia zumby w każdą niedzielę o godz. 15:00. Plaża, gorące rytmy, taniec i fitness - nie ma lepszego sposobu na spędzenie niedzielnego popołudnia.

Kiedy i gdzie?

9.09.2018

LaPlaya

Wstęp bezpłatny

NIEDZIELA: Cudne eko warsztaty dla dzieci

Na najmłodszych w niedzielę, w Cudzie nad Wisłą czekają Cudne warsztaty. W programie m.in. kreatywne recyclingowe animacje plastyczne. Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów.

Start o godz. 13.

Gdzie i kiedy?

Cud nad Wisłą

9 września

Wstęp darmowy

NIEDZIELA: Warsztaty perkusyjne z warszawskim plażowym

Szkoła bębnów brazylijskich Ritmo Bloco i Dzielnica Wisła zapraszają na bezpłatne warsztaty perkusyjne Zagracie najprawdziwszą karnawałową, brazylijską sambę.

Nie musisz być zawodowym muzykiem czy mieć muzycznego doświadczenia.

I tura warsztatu 16:00-18:00

II tura 18:30-20:30

Gdzie i kiedy?

Niedziela 9 września,

plaża Poniatówka

Wstęp za darmo

NIEDZIELA: Jazzowe Cuda nad Wisłą: Ola Trzaska

Ola Trzaska ponownie stawia na bezkompromisowość wobec jakości i spójności procesu twórczego oraz realizacji nagrań.

Nowe kompozycje bogate są w niekonwencjonalne warstwy brzmieniowe, co owocuje wielowymiarowością aranżacji i nieszablonowym kształtem składu instrumentalnego. Kompozytorka, kontynuując idee wybrzmiewające na debiutanckim All Around, nietypowo zestawia brzmienia instrumentów dętych: fletu, flugelhornu, puzonu.

Gdzie i kiedy?

9 września, 18.00

Cud nad Wisłą

Wstęp za darmo