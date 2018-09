Przegląd imprez pod Warszawą. Na co warto wyjechać z miasta? 7-9 września

Masz dość miejskiego zgiełku i na weekend chcesz gdzieś wyjechać? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy listę najciekawszych wydarzeń nadchodzącego weekendu w miejscowościach pod Warszawą.

SOBOTA-NIEDZIELA: Driftingowe Mistrzostwa Polski 2018 – Runda 5

8 i 9 września 2018 roku rozegra się piąta runda Driftingowych Mistrzostw Polski. Wydarzenie idealne dla wszystkich osób, u których zamiast krwi, serce napędza wysokooktanowa benzyna. Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia.

Kiedy: Sobota-niedziela, 8-9.09, start: 08:00

Gdzie: Tor Słomczyn, Słomczyn 66

Cena: Bilety i pakiety do nabycia w przedsprzedaży i w kasach podczas trwania imprezy

SOBOTA-NIEDZIELA: ARTEfakty: Pruszkowski Festiwal Archeologiczny

ARTEfakty: Pruszkowski Festiwal Archeologiczny to propozycja dla wszystkich, którzy zafascynowani są historią. Jest to już druga edycja wydarzenia z pogranicza nauki, kultury i rozrywki. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele warsztatów i atrakcji. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

Kiedy: Sobota 8.09 o 15:00 do soboty 15.09

Gdzie: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Plac Jana Pawła II 2, Pruszków

Cena: Bezpłatne

PIĄTEK: Stand-up Grodzisk

Już w ten piątek nastąpi otwarcie nowego sezonu Stand-up Grodzisk. Na scenie wystąpią Mateusz Socha i Jasiek Borkowski. Gospodarzem będzie Piotr Zola Szulowski. Dodatkową atrakcją jest open mic, w ramach którego każdy będzie mógł spróbować swoich sił przed miejscową publicznością.

**Kiedy: Piątek, 7.09, 20:00

Gdzie: Aleja Mokronoskich 4, Grodzisk Mazowiecki

Cena: 30 zł

**

SOBOTA: I Grodziski Charytatywny Bieg w Szpilkach

W sobotę z samego rana można zrobić coś dobrego. Jak sama nazwa wskazuje jest to wydarzenie skierowane do pań chodzących w szpilkach. W tych butach pokonają dystans około 400 metrów na utwardzonej powierzchni. A zebrane wtedy pieniądze zostaną przekazane na rzecz Domu Dziecka „Inspiracja”.

Kiedy: Sobota, 8.09, 08:30

Gdzie: Park Skarbków, Grodzisk Mazowiecki

Cena: Zapisy tutaj

SOBOTA: Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

Już w sobotę w hali przy ul. Westfala 3a rozegrany zostanie Amatorski Turniej Tenisa Stołowego. Najpierw wystąpią dzieci z Akademii Tenisa Stołowego, o 11:00 – dzieci z podstawówki, 12:00 – Amatorzy, a o 15:00 rozpocznie się turniej Open dla wszystkich chętnych. Pula nagród w tym ostatnim wynosi 500 zł. Zapisywać można się pod adresem mailowym michal.kwasniewski@bogoriagrodzisk.pl bądź na 15 minut przed daną kategorią.

Kiedy: Sobota, 8.09, 09:00

Gdzie: W. Westfala 3a, Grodzisk Mazowiecki

Cena: Bezpłatne

SOBOTA: Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy „Lep na Bluesa”

To druga odsłona tegorocznej edycji festiwalu. W sobotę o 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie wystąpi Piotr Nowak Band. Odbędzie się także wystawa zbiorów i pamiątek kolekcjonerskich "Galeria na wsi Niebrów", czyli kolekcji okładek płytowych zespołu Breakout w formie szklanych kafli.

Kiedy: Sobota, 8 września, 18:00

Gdzie: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Wyszyńskiego 1

Cena: Bezpłatne

SOBOTA: Farben Lehre + Darwin

Gwiazdy wieczoru nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi mocniejszych brzmień. Farben Lehre to kapela z Płocka mająca na swoim koncie 12 studyjnych albumów i zdobywająca coraz to nowe rzesze miłośników. Ostre żywiołowe granie to ich znak rozpoznawczy. Przed nimi na scenie ciechanowskiej Fabryki Kultury Zgrzyt pojawi się zespół Darwin. Bilety w przedsprzedaży można jeszcze rezerwować wysyłając maila na adres kalina.k666@wp.pl, bądź telefonicznie pod numerem 665 823 666.

Kiedy: Sobota, 8 września, 20:00

Gdzie: Fabryka Kultury Zgrzyt, Ciechanów, ul. Narutowicza 4a

Cena: 30 zł (przedsprzedaż)/35 zł (w dniu koncertu)

SOBOTA: Żegnaj Lato na Rok...

Jak zwykle na zakończenie lata w Pruszkowie nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. O 12:00 rozpoczną się gry, zabawy, ognisko. O 16:00 wystąpi zespół Fantazja, 17:30 – 4 Szmery, a o 19:00 – Perfect. O 21:00 natomiast rolkarze rozpoczną Nightskating.

Kiedy: Sobota, 8.09, 12:00

Gdzie: Park Mazowsze, Pruszków

Cena: Bezpłatne

NIEDZIELA: VIII Miński Zlot Pojazdów Zabytkowych Warkot 2018

To już ósmy Miński Zlot Pojazdów Zabytkowych i zapowiada się równie ekscytująco, co w latach poprzednich. Już 9 września pod Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki pojawią się zabytkowe pojazdy wyprodukowanych do 31 grudnia 1988 roku. Będzie to spotkanie dla całych rodzin, w ramach którego będzie można wziąć udział w testach sprawnościowych, czy konkursach.

Kiedy: Niedziela, 9.09, 9:00

Gdzie: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1

Cena: Bezpłatne

NIEDZIELA: Święto Pieczonego Ziemniaka i Jubileusz 10-lecia „Przystanku Zalesie”

Wydarzenie to podajemy z myślą o warszawskich rodzinach, mających dość miejskiego zgiełku. Tutaj odnajdą spokój i odpoczną. Na tej imprezie plenerowej wystąpią Trio Viva, The Warsaw Dixielanders i iluzjonistka Marta Jasińska. Dodatkowo przygotowano wyprzedaż garażową oraz poczęstunek.

Kiedy: Niedziela, 9.09, 14:00-19:00

Gdzie: Plac Rekreacyjno-Sportowy „Domanka” (u zbiegu ulic Koralowych Dębów i Wiekowej Sosny), Zalesie Górne

Cena: Bezpłatne