Przejścia dla pieszych na rondzie Dmowskiego? Spór prezydentów w sprawie „zebry”. Mają dwie wizje transportu w Warszawie

Soszyński niedawno został zapytany o tę sprawę przez radną miasta. W odpowiedzi napisał: „Obecnie trwają prace projektowe, których termin zakończenia planowany jest na lipiec br.” Po ich zakończeniu i poznaniu dokładnych kosztów miasto podjęłoby decyzję. Soszyński – jak powiedział dziennikarzom – chciał ten projekt zablokować.

Konflikt prezydentów?

Na słowa Soszyńskiego momentalnie zareagował jego szef, Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy napisał na Twitterze. „Mówię jasno - miasto nie wycofuje się z przejść dla pieszych przy rondzie Dmowskiego. Będziemy realizować koncepcję modernizacji zgodnie z przedstawionymi planami, które były omawiane z mieszkańcami” - czytamy.

Co więcej, w poniedziałek 4 marca, miasto wystosowało komunikat w tej sprawie. „Naziemne przejścia ułatwią poruszanie się rodziców z wózkami, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili trwają prace projektowe” - podaje ratusz. Powstaną cztery przejścia:

przez Marszałkowską na wysokości Domów Towarowych Centrum (przy ul. Widok)

przez Marszałkowską na wysokości ul. Nowogrodzkiej

przez al. Jerozolimskie na wysokości ul. Poznańskiej

przez al. Jerozolimskie na wysokości budowanego wieżowca J44.



Źródło: UM Warszawa

Jaki transport w Warszawie?

W tej sprawie zderzają się dwa podejścia do transportu w mieście. Wiceprezydent Soszyński przyznaje, że nie chciałby zwężać ulic i ograniczać ruchu samochodowego. Kierowcy, powinni być według niego stawiani na równi z innymi uczestnikami ruchu.

Nieco inaczej do sprawy podchodzi Rafał Trzaskowski. Prezydent mocno popierał zwężenie części ulicy Górczewskiej do trzech dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Teraz jasno opowiedział się po stronie pieszych na rondzie Dmowskiego. W między czasie można było go poznać jako wielkiego orędownika przemieszczania się komunikacją miejską. Można spotkać go w metrze, gdy dojeżdża do pracy.

Czy panowie, który - jak się wydaje - mają inne spojrzenie na transport w Warszawie będą mogli wspólnie rządzić miastem i ustalać jednomyślnie politykę komunikacyjną? Warto pamiętać, że w niedalekiej przyszłości wrócą takie tematy jak: płatny wjazd do centrum (po nowelizacji przepisów jest to już możliwe), wytyczenie nowych buspasów czy stref z ograniczonym ruchem samochodów.

