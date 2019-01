Przejścia dla pieszych. Żółte przyciski zostaną, bo pełnią ważną funkcję, o której mało kto wie

Czujniki przy zebrach

Według danych ZDM, w Warszawie jest blisko 800 sygnalizacji świetlnych. Ponad 500 z nich (oprócz najstarszych instalacji) to tzw. sygnalizacje adaptacyjne, które wykorzystują specjalne czujniki do wykrywania ruchu samochodów, rowerów i pieszych. Czujnik wideo, termowizyjny lub radiowy wykrywa pieszego przy zebrze i przekazuje komunikat do sterownika sygnalizacji, który następnie zapala zielone światło. W takim przypadku naciskanie przycisku nie jest konieczne. Wydawać by się mogło, że guziki przy sygnalizatorach są bezużyteczne. Jak się okazuje, pełnią one jeszcze jedną, bardzo ważną rolę.

Aby lepiej poinformować użytkowników, przejścia z sygnalizacją adaptacyjną zostały oznaczone za pomocą specjalnych naklejek informacyjnych - mówi Karolina Gałecka z ZDM

Ważna rola żółtych przycisków

Obecnie wszystkie nowe i remontowane sygnalizacje są wyposażone w czujniki wykrywające pieszych. Jednak automatyczna detekcja nigdy nie występuje jako jedyna metoda i na skrzyżowaniach stosowane są także żółte przyciski, które m.in. zapewniają skuteczną detekcję nawet w przypadku awarii czujnika. - Mało kto wie, że poza wspomnianą funkcją zapasowej detekcji pieszego mają one również inne zastosowania. W kasecie przycisku znajduje się bowiem sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna dla osób z dysfunkcją wzroku. Wibrację uruchamia się wciskając guzik umieszczony od spodu kasety przyciskowej - tłumaczy Karolina Gałecka z ZDM. Oprócz tego na bocznej ścianie przycisku znajduje się plan tyflograficzny przejścia dla pieszych, dzięki którym niewidomi lub słabowidzący wiedzą m.in. jaka jest długość przejścia dla pieszych.