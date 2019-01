Przejście przy Dworcu Centralnym. Teraz przejdziemy na drugą stronę ulicy bez schodów

O jedną barierę w centrum miasta miasta mniej. Zarząd Dróg Miejskich utworzył naziemne dojście dla pieszych na przystanek tramwajowy przy Dworcu Centralnym w stronę Pragi.

Rejon Dworca Centralnego to ważny węzeł przesiadkowy, zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i dla przyjezdnych turystów. Przed laty został on zaprojektowany w sposób, utrudniający przesiadki osobom z bagażem, mniej sprawnym lub starszym. Jeszcze do niedawna na przystanki można było dojść schodami. Na szczęście stopniowo się to zmienia.

Nowe przejścia dla pieszych w centrum Warszawy

W 2017 roku ZDM oddał do użytku naziemne przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. E. Plater. Dzięki temu możliwe stało się nie tylko przejście przez jezdnię w poziomie terenu, ale również dojście na przystanek tramwajowy w kierunku Ochoty bez konieczności pokonywania schodów.

Teraz zniknęła kolejna bariera. Przystanek w kierunku Pragi również zyskał naziemne przejście i jest już dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, wózkiem czy bagażem. Dojście do niego odbywa się po chodniku między jezdnią a torowiskiem tramwajowym, do skrzyżowania z ul. E. Plater.