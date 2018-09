Przekąski u Romana znikną z mapy Warszawy? Kultowy lokal na Ludnej 2 zamknięty

Ludna 2 to adres, który znali wszyscy fani warszawskiej gastronomii. To własnie tam mieściły się kultowe Przekąski u Romana. Mieściły, bo w miniony weekend za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowano o zamknięciu popularnego miejsca. Przez 5 lat działalności Przekąski zyskały grono stałych bywalców, które zdążyło już stworzyć swego rodzaju społeczność. Do wspomnianej społeczności należeli także ludzie kultury i sztuki – artyści, aktorzy czy muzycy. Jedną z takich osób jest Zofia Czerwińska – aktorka znana z wielu ról w filmach i serialach dziś zaliczanych do klasyki. Czerwińska zmaga się obecnie z problemami zdrowotnymi, jednak szybko zareagowała na wieści o zamknięciu Przekąsek. -"Zal.panie Romanie tak duzo sie zmieniia, nie ma juz dzeka, a ja choruje. Mialam ptzyjsc po wyjsciu ze szpitala, ja i moii przyjaciele i zenek york. Czy pan likwiduje, czy sie pan przenosi. Bo na powislu brak, serdevznie ppzdtawiam zaloge i Pana narazie trocje chora zosia i zenak." - skomentowała aktorka (pisownia oryginalna).

Nie tylko Czerwińskiej będzie brakować lokalu na Powiślu. Internauci rozpaczliwie komentowali nowiny o zakończeniu działalności Przekąsek. - "Jedno jest pewne, to koniec pewnej epoki dla Powiśla i Warszawy, a nawet całej polskiej sceny kulinarno-kulturowej... Dziękuję za lata, o tym będą pisać w książkach.", "Panie Romanie! Co ja teraz zrobię bez pana uśmiechu o każdej porze dnia i nocy! Smutek straszny, ale mam nadzieję, że chwilowy!" - pisali sympatycy Przekąsek u Romana.

Mimo emocjonalnego wpisu Romana i obaw stałych bywalców, wciąż nie wiadomo, czy Przekąski znikają na zawsze. Komunikat wystosowany przez właściciela lokalu pozostawia duże pole do interpretacji. "Nie byłbym Romanem gdyby to miało być moje ostatnie słowo" – skwitował oświadczenie Modzelewski.

Pełna treść pożegnania poniżej: