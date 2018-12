Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie sporo kosztowało. Niechciany świąteczny prezent Rady Warszawy dla mieszkańców

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie sporo kosztowało

W czwartek 13 grudnia na posiedzeniu Rady Warszawy, głosami radnych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, została podjęta decyzja o tym, że bonifikaty od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność zostały obniżone do 60%. Jeszcze na kilka dni przed wyborami samorządowymi, radni PO deklarowali, że popierają propozycję bonifikaty w wysokości 98-99%. To oznaczałoby, że warszawiacy za takie przekształcenia zapłaciliby jedynie 1-2% wartości nieruchomości. Teraz będą musieli sięgnąć dużo głębiej do kieszeni. Co ważne, jeśli opłata zostanie wniesiona w tym samym roku co przekształcenie, będzie można dostać 60 proc. zniżki. Każdy kolejny rok obniża bonifikatę o 10 proc., siedem lat po przekształceniu trzeba uiścić opłatę w całości. Dzięki tej zmianie, budżet miasta zyska blisko 2 mld zł.

Ustawa, któej przepisy formalnie weszły w życie 5 października 2019 r. stawa odpowiada na potrzeby blisko 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów, mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi gruntów będących własnością samorządów lub Skarbu Państwa. Wraz z rodzinami to liczba ok. 9 mln osób. Według proponowanych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia. Opłaty te mają być przewidywalne, w odróżnieniu od często gwałtownie rosnących opłat za użytkowanie wieczyste.

To koniec użytkowania wieczystego w budownictwie mieszkaniowym od 1 stycznia 2019 r. Tego dnia z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Projektowane rozwiązania obejmą ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego). Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia.

Ustawa znacząco wpłynie na stabilizację sytuacji osób zamieszkujących w budynkach wielolokalowych, gdyż obecnie osoby te napotykają na poważne trudności przy realizacji roszczenia o przekształcenie praw do gruntów, przyznanego obowiązującą ustawą z 29 lipca 2005 r. spowodowane składaniem sprzeciwów wobec przekształcenia przez niektórych mieszkańców danego budynku wielolokalowego. Ustawowe przekształcenie prawa do gruntu wyeliminuje dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym.

Rozwiązane zostaną problemy powstające przy aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe, gdyż ustawa zlikwiduje użytkowanie wieczyste na tych nieruchomościach. W konsekwencji nastąpi zmniejszenie liczby spraw rozpatrywanych przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze, do których użytkownicy wieczyści mogą obecnie składać wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona, ale w innej wysokości.