Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego dokonali ważnego odkrycia z zakresu genetyki. Wyniki ich badań mogą posłużyć do opracowania nowych terapii przeciw nowotworom, rdzeniowemu zanikowi mięśni, a także innym schorzeniom uwarunkowanym genetycznie.

Zespół pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i dr Joanny Kowalskiej z Wydziału Fizyki UW pracował nad nową modyfikacją mRNA. mRNA to, w dużym uproszczeniu, sposób, przy pomocy którego informacja genetyczna jest przenoszona dalej - dzięki niemu informacja genetyczna zawarta w DNA zostaje przetłumaczona na sekwencję aminokwasów w białku. Co istotne, jeśli przez czynniki dziedziczne lub zewnętrzne, DNA zostaje zmienione, właśnie poprzez mRNA „wysyłane” są z niego niepożądane komunikaty, co prowadzi np. do nieprawidłowego wzrostu komórek czy zaburzonej produkcji białek.Naukowcy z UW dokonali przełomu na dwóch polach. Po pierwsze, dzięki ich odkryciu możliwe jest zdecydowanie szybsze i tańsze syntetyzowanie dowolnego klucza mRNA. Dzięki temu na znacznie szerszą skalę będzie można prowadzić testy kliniczne i opracowywać innowacyjne terapie. Wydaje się jednak, że to druga konkluzja wynikająca z prowadzonych badań jest donioślejsza. Badacze tak bowiem zmodyfikowali mRNA, by w rezultacie uzyskać cząsteczkę, która hamuje degradację struktury przekaźnika. W skrócie ma się to przełożyć na skonstruowanie leku na rdzeniowy zanik mięśni , ale również na inne choroby o charakterze genetycznym. Naukowcy mogą bowiem tak wpływać na organizm chorego, by ten wytwarzał większą liczbę określonych białek. Co więcej, możliwa jest również taka stymulacja systemu odpornościowego, by ten samoczynnie zwalczał komórki nowotworowe. Właśnie z tego powodu, zmodyfikowane mRNA już teraz wykorzystuje się do projektowania szczepionek przeciwnowotworowych – część z leków jest właśnie w fazie prób klinicznych.Rezultaty, jakie przyniosła praca zespołu prof. Jemielitego opublikowano w prestiżowym periodyku naukowym Journal of the American Chemical Society. Ustalenia zostały też objęte ochroną patentową.