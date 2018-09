Przepełnione szkoły w Warszawie. Dzieci uczą się w hotelu i PGR-ze

Rok szkolny trwa już w najlepsze, a tymczasem uczniowie warszawskich podstawówek nie mają warunków do nauki. Powód? W związku z likwidacją gimnazjów szkoły nie są w stanie pomieścić wszystkich dzieci. Dlatego podopieczni wileńskiej placówki uczęszczają na lekcje do hotelu, a na Targówku do baraku.

Przepełniona szkoła Wilanów

Nowy budynek jedynej publicznej szkoły w Wilanowie, czyli podstawówki nr 358 nie był gotowy na przyjęcie uczniów, a szczególnie na taką ich liczbę. W tym roku przyjęto tam 300 nowych podopiecznych, jednakże przez dalszą obecność starszych roczników, nie zwolniły się dla nich miejsca.

Z tego powodu lekcje dla uczniów klas trzecich odbywają się w salach konferencyjnych pobliskiego hotelu Platinum. Podopiecznych placówki przy ulicy Ledóchowskiej z klas pierwszej i drugiej przyjmują również Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta oraz Akademeia High School. Jest to wielkie utrudnienie dla samych dzieci, jak i dla rodziców.

Przepełniona szkoła Targówek

Budynku podstawówki nr 52 na warszawskim Targówku nie można rozszerzyć, więc szkoła szukała innego sposobu na przyjęcie większej niż się spodziewano liczby uczniów. Oprócz głównego budynku, dzieci uczęszczają na zajęcia w trzy różne miejsca.

Jednym z tych miejsc jest barak w PGR Bródno z trzema salami i wąskim korytarzem. Żeby wejść w ogóle do budynku, ustawiają się kolejki dzieci wraz z rodzicami. „Ciasnota” wiąże się dla wszystkich z wieloma niewygodami. Nie są to warunki zdatne do nauki.