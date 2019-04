Przepisy drogowe w Warszawie. Ministerstwo nie chce przyznać pierwszeństwa pieszym. Aktywiści walczą o zmianę

Cytuje przy tym Dariusza Minkiewicza z Departamentu Porządku Publicznego tegoż resortu, który zamiast zmian w prawie stawiałby na edukację.

Głos w tej dyskusji zajął związany obecnie nieformalnie z PiS Janusz Wojciechowski, były sędzia, były prezes NiK, były poseł, który przesłał do Sejmu petycję w sprawie przyznania pieszym więcej praw. Przyznał się do autorstwa tej petycji, bo na stronie sejmowej (co sprawdziliśmy) autor jest anonimowy.

Na portalach społecznościowych Wojciechowski wyjaśnia, że nie chodzi o wprowadzenie prawa pieszych do wchodzenia przed samochody, tylko obowiązku kierowców, żeby przepuszczali pieszych. Dowodzi, że trzeba tylko - zgodnie z Konwencją Wiedeńską - nakazać kierowcom przepuszczenie pieszych wchodzących na przejście, czyli tych, którzy stoją zwróceni w stronę przejścia.