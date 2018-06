Choć cała Polska żyje już powoli zbliżającym się mundialem, w Warszawie można też znaleźć miłośników mniej oczywistych sportów (przynajmniej w naszej szerokości geograficznej). Po Facebooku krąży film, na którym pracownicy Uber Eats grają w krykieta. Dalsza część artykułu poniżej.

Zwierzęta to zabawki? Kontrowersyjna zabawa wołomińskiego hotelu

Warszawa rozbłyśnie na zielono. Dlaczego? Rusza wielka akcja, do której każdy...

Amatorski film, na którym widać grających w krykieta dostawców Uber Eats zamieściłprofil „Polska w dużych dawkach”. Do tej pory nagranie obejrzało go ponad 60 tys. osób. Dostawcy ustawili bazy z termicznych toreb, na których położyli też motocyklowe kaski. Rywalizacja sportowa miała miejsce na terenie Pola Mokotowskiego.Pod postem natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy. Wśród nich dominują te pozytywne i humorystyczne. Oto kilka przykładów:„Takiej przyszłości chcecie dla Polski? Radosnych ludzi uprawiających sport i relaksujących się na świeżym powietrzu? Jak tak to spoko”„Tu jest Polska i tu się Cierpi, a nie piłeczki radośnie w parku turla!”„Czekam na piosenkę Taco”Więcej o pochodzących z Indii dostawcach Uber Eats pisaliśmy