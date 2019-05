Przestępczość w Warszawie. 3 włamania dziennie, pobicie co 2 dni, gwałt co tydzień - tak wygląda życie w stolicy

Najwięcej dzieje się w Śródmieściu. To oczywiście skutek bogatego życia nocnego w tej dzielnicy. Mnogość rozrywkowych miejsc w Śródmieściu sprawia, że policja interweniuje tutaj najczęściej ze wszystkich obszarów miasta. W tym roku w Śródmieściu doszło już do 10 gwałtów. W całym ubiegłym roku było ich 13. Gorzej jest pobiciami. Pięści w Śródmieściu idą w ruch zdecydowanie częściej niż w 2017 roku. Do września pobić w tym roku było już 53, w ubiegłym - 39. Kradzieży i rozbojów było w tym roku w Śródmieściu 47. W ubiegłym roku było uch 47. Włamania do mieszkań to jedyna statystyka, w której Śródmieście przegrywa z innymi dzielnicami. W ubiegłym roku było ich 93, zaś w tym - 50.

Naszemiasto.pl/zdjęcie ilustracyjne