Przetarg na tramwaje dla Warszawy unieważniony. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

"Dzisiejszy wyrok przybliża nas do momentu, gdy będziemy mogli podpisać umowę na nawet 213 nowych tramwajów. Mamy nadzieję, że procedury zostaną zakończone jak najszybciej. Zależy nam, by warszawiacy mogli jak najszybciej podróżować nowymi niskopodłogowymi wagonami, które powiększą liczącą już 311 takich wagonów flotę tramwajów. Obecnie flota wagonów niskopodłogowych stanowi 59 proc. całego używanego taboru. Dzięki zakupowi nowych wagonów blisko 80 proc. tramwajów w Warszawie będzie niskopodłogowe" – podkreślali w środę przedstawiciele Tramwajów Warszawskich .

Przypomnijmy, że przetarg na dostawy 213 tramwajów dla stolicy wygrał w lutym Hyundai Rotem Company. Firma pokonała tym samym dużo droższą Pesę. Szybko pojawiły się jednak głosy, że miasto nie wspiera polskiego biznesu. Wojewoda kujawsko-pomorski zwrócił się z tematem do prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego, europoseł prawicy wystąpił z interpelacją do Komisji Europejskiej. CBA wystąpiło z kolei z prośbą do Tramwajów Warszawskich o wgląd w dokumentację przetargową. Pesa tymczasem odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej.