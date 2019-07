Przewoźnicy w Warszawie oszukują na potęgę. W pierwszym półroczu wystawiono mandaty na 84 tys. zł

Warszawiacy nie boją się nielegalnego parkowania. Zbyt niskie mandaty?

Mandaty za parkowanie, Warszawa. Zarząd Dróg Miejskich podał, że „ujawnił” 335 tysięcy przypadków parkowania bez opłat. To ogromna liczba, choć skala procederu jest jeszcze większa. Wynika to prawdopodobnie ze zbyt niskiej opłaty za nielegalny postój. Mandat to jedynie 50 złotych...