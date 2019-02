Przy metrze na Woli będzie płatny parking? Dzielnica chce rozszerzyć strefę, bo boi się napływu aut wokół nowych stacji

Strzałkowski podkreślił także, że zaproponowane przez niego rozwiązanie ma na celu komfort mieszkańców dzielnicy. Często zdarza się tak, że mieszkańcy Woli wracając z pracy nie mają gdzie zaparkować, bo ich podwórka i ulice są zastawiane przez samochody pozostawione przez pracowników okolicznych biur. Dlatego właśnie dzielnica stawia na ''grzeczne zachęcanie "przybyszów" do przesiadki do komunikacji miejskiej''.

- Uważamy, że otwarcie stacji Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza zasadniczo zmieni sytuację komunikacyjną w tej części miasta. Transport publiczny stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców, a to pozwoli na podjęcie działań, które zmniejszą napływ samochodów na Wolę i dalej do centrum - wyjaśnia cytowany w komunikacie prasowym Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola.

Obecnie strefa płatnego parkowania kończy się w okolicach ulic Towarowej i Okopowej. Władze dzielnicy chcą, by przesunąć ją aż do al. Prymasa Tysiąclecia i okolic przyszłej stacji metra przy ul. Księcia Janusza .

Zbliża się koniec prac przy budowie kolejnych trzech stacji wolskiego odcinka II linii metra. Mieszkańcy dzielnicy obawiają się, że sytuacja z miejscami parkingowymi na Woli będzie jeszcze trudniejsza ze względu na to, że samochody będą zostawiane w każdym możliwym miejscu wokół nowych stacji. Aby zaradzić temu problemowi, burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski domaga się rozszerzenia strefy oraz godzin płatnego parkowania .

Rozszerzenie strefy - jak miałoby to wyglądać?

Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola, zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o rozszerzenie strefy oraz godzin płatnego parkowania w godz. 8-20 (dziś jest to 8-18). Mieszkańcom Woli przysługiwałby bezpłatny abonament na jeden samochód, aby zmieniły nie odbiły się najbardziej na nich.

Decyzję o rozszerzeniu strefy podejmują radni miasta. Urzędnicy chcą, by zmiany weszły w życie wraz z otwarciem wolskich stacji II linii metra.

Podobna sytuacja na Ochocie

Nad podobnym rozwiązaniu myślą mieszkańcy Ochoty, którzy od kilku lat postulują, aby strefa płatnego parkowania rozciągała się na obszarze całej dzielnicy. Strefa miałaby ograniczyć problem braku miejsc parkingowych i parkowania w miejscach niedozwolonych. Opłata zniechęciłaby przyjezdnych kierowców do pozostawienia aut na Ochocie. To miałoby rozładować korki, rozwiązać szereg problemów komunikacyjnych, a co najważniejsze - ułatwić mieszkańcom normalne funkcjonowanie.

Na facebookowym profilu Ochocianie Sąsiedzi pojawił się post z informacją o planowanych konsultacjach. Już teraz widać, że część mieszkańców popiera ten pomysł, ale jest mnóstwo osób, które uważa, że SPPN nie rozwiąże problemu nadmiernej ilości samochodów w dzielnicy.

Więcej o strefie płatnego parkowania na Ochocie pisaliśmy tutaj: