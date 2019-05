Przygoda ze sztuką, czyli dzień dziecka z klockami LEGO w Galerii Mokotów!

W LEGO Przygoda ze sztuką będzie można wziąć udział przez cały weekend. Już 1 czerwca na Poziomie 0 Galerii Mokotów zagości specjalna przestrzeń, w której na wszystkich gości wydarzenia będą czekały wyjątkowe atrakcje. Tym razem tematem przewodnim wydarzenia będzie spotkanie ze sztuką – a poprzez zabawę dzieci będą miały okazję zaznajomić się z najsłynniejszymi obrazami i twórcami.

Jak wygląda „Dama z łasiczką” Leonardo da Vinci czy „Gwieździsta noc” Vincenta van Gogha zbudowane z legendarnych klocków? O tym będzie można przekonać się w strefie tworzenia obrazów. Tu też każde dziecko i dorosły będą mogli sami wczuć się w rolę artysty i pod okiem animatorów wziąć udział w układaniu z klocków LEGO arcydzieł takich jak „Babie lato”, „Stworzenie Adama” czy „Dziewczyna z perłą”.

To nie wszystkie atrakcje, które przygotowano na ten dzień! W strefie „Akademia Sztuki” dzieci i dorośli będą mogli rozwinąć swoją kreatywność i wiedzę, świetnie się przy tym bawiąc! Na czym polega konserwacja zabytków? Co to jest sztuka empiryczna? Animatorzy w ciekawy sposób wprowadzą gości w świat sztuki. Na wszystkich uczestników będą czekały różne zadania, jak rozpoznania autora dzieła lub… odegranie scenki z obrazu. Wszyscy biorący udział w wydarzeniu stworzą również własną sztukę na zasadzie hyde parku plastycznego - każde dziecko dołoży swój klocek do układanki, która pod koniec dnia stworzy niepowtarzalny obraz.