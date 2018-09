Przyjaciele kontra rodzina. Kto wygra? [odcinek 3 "Postaw na milion"]

[patronat NaM]

W programie wezmą udział m.in. Klaudia Cieśla i Simone Kuźdub z Krakowa. To para, która kocha muzykę i sport. Ona zdecydowanie wybiera geniusza muzyki filmowej Hansa Zimmera, a on muzykę rockową. Nie mają z tym jednak problemu. Uwielbiają to, że mogą razem dyskutować, wymieniać opinie.

Poza muzyką ich pasją jest sport. Klaudia to fanka mieszanych sztuk walki (MMA) oraz amatorka pole dance, natomiast Simone chodzi na siłownię i również śledzi poczynania zawodników KSW. Zawsze dopinguje Mariuszowi Pudzianowskiemu. Klaudia i Simone marzą, by razem zwiedzić świat, a wygrana w teleturnieju "Postaw na milion" przydałaby się na sfinansowanie podróży.

Rywale ze Śląska

W trzecim odcinku programu zobaczymy również Marka Wałaszka z Jaworzna i jego córkę Monikę z Dąbrowy Górniczej. Oboje lubią wspólnie spędzać czas, ponieważ mają podobne zainteresowania. I jak sami mówią, różni ich tylko wiek.

Marek był sprinterem na dystansie 400 m i osiągnął dwukrotne wicemistrzostwo Polski. Do dziś uwielbia być aktywny. Jeździ na rowerze, maszeruje po górskich trasach. Jego najlepszym wspomnieniem jest dzień, kiedy poznał swoją żonę. Tworzą szczęśliwe małżeństwo, z czego jest bardzo dumny.

Jego córka, Monika, jest studentką. Wolny czas najchętniej spędza na wycieczkach po kraju. Najmilej wspomina beztroskie wyjazdy z przyjaciółmi nad morze. Najbardziej lubi brać udział w wydarzeniach kabaretowych, należy do fanklubu kabaretowego, który zrzesza sympatyków kabaretów i stand-up’u.