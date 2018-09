Przyjaciele postawią na milion. Kto wygra? ["Postaw na milion" odcinek 2]

[patronat NaM]

W programie rywalizować będą z innymi parami dwie przyjaciółki - Małgorzata Karpiarz–Ośko ze Stoczka Łukowskiego i Agnieszka Płatek z Lublina. Panie poznały się dzięki swoim mężom, którzy się przyjaźnią. Szybko znalazły wspólny język i porozumienie. Szczególnie dlatego, że obie marzą o tym, aby ich małżonkowie porzucili zawód rolników.

Być może w końcu ich marzenia się spełnią, bo w życiu i grze niezwykle dobrze dedukują i zgadują. Małgorzata uwielbia oglądać programy popularno- naukowe, grać w sudoku i karty. Jej ulubiona książka to „Potop”, często do niej wraca. Agnieszka natomiast śpiewa w chórze parafialnym i uwielbia czytać wszelkiego rodzaju poradniki. Za wygraną w programie obie panie chciałby wyjechać w daleką podróż ze swoimi rodzinami.

Przyjaciele z Tychów

W programie zobaczymy też Marcina Wysockiego i Wioletę Łagowską. Oboje są otwarci i uwielbiają wspólnie spędzać czas. Z ich spotkań zawsze wychodzi coś kreatywnego i niepowtarzalnego. Wioletta zawsze dąży do celu. Jest ambitna, nie poddaje się i myśli pozytywnie. Jej najlepszym życiowym wspomnieniem jest wyjazd do USA. Wolny czas lubi spędzać aktywnie na rowerze, podróżując, a jeśli ma być spokojnie – to po prostu z książką.

Marcin na co dzień prowadzi nietypowe biuro podróży, w którym potrafi dopasować wycieczkę idealnie pod upodobania klienta. To jego pasja, wyszukiwanie podróżniczych „perełek”, z dala od miejskiego zgiełku. Na co przeznaczyliby wygraną z programu? Marcin marzy o tym, aby po prostu „być na swoim”, a Wioletta o podróży na Antarktydę.

Miłośnicy teatru i podróży

Renata Dobrowolska z Górska i Edmund Michalak z Bydgoszczy to również para, która uwielbia spędzać razem czas. Mili, uśmiechnięci, zjednali sobie wszystkich w redakcji programu! Renata uwielbia czytać kryminały i literaturę faktu. Kiedy nie czyta, chodzi! Z kijkami. Wspólną pasją obojga jest teatr. Kochają ten klasyczny. Edmund jest zapalonym podróżnikiem. Kiedyś zamarzył sobie, że będzie spędzał swoje urodziny w innych europejskich miastach: był już w Rzymie, Madrycie i Atenach…W wolnym czasie uwielbia czytać biografie oraz słuchać muzyki. Jego ulubieni kompozytorzy to m.in.: Wasowski, Derfel, Korcz, Czajkowski, Chopin, Glenn Miller... Renata i Endmund marzą o dalekich podróżach i na pewno na to przeznaczyliby swoją wygraną z programu.

Warto dodać, że podczas poprzedniego odcinka "Postaw na milion" Bogumiła Jagodzińska i Ewa Prajs z Ciechocinka wygrały 50 000 zł.