Przyjaciele z Krakowa i para z Warszawy powalczą w teleturnieju [odcinek 4, "Postaw na milion"]

W programie wezmą m.in. udział Andrzej Szafraniec i Michał Buda z Krakowa. Obydwaj panowie kochają motoryzację. Oprócz wspólnej pasji, interesują się kinem i telewizją. Andrzej uwielbia „Ojca chrzestnego” oraz jego głównego bohatera Don Vito Corleone. Przez kilka lat uprawiał siatkówkę oraz boks. Lubi oglądać mecze tenisa i walki bokserskie. Z wykształcenia jest prawnikiem, a wśród swoich największych marzeń wymienia zrobienie licencji pilota, lot na Marsa oraz wzięcie udziału w wyścigu samochodowym.

Michał po ciężkim dniu ukojenia szuka w sztuce i historii. Poza tym fascynuje się... światem, bo jego zainteresowań nie można zamknąć w ramach tylko jednego kontynentu. Ameryki, Afryka, Półwysep Indyjski – to jego wymarzone kierunki. Oprócz tego, Michał interesuje się modelarstwem. Lubi gry komputerowe, np. strategiczne, ekonomiczne, taktyczne. O czym marzy? Nie chce zdradzić, żeby nie zapeszyć.

W programie zobaczymy również Florentynę Kurzeję i Tomasza Arta z Warszawy. Ona pracuje jako analityk w banku, a w wolnym czasie zajmuje się robótkami ręcznymi i szyciem. Uwielbia serię o Harrym Poterze oraz Meryl Streep. To nie wszystko! Florentyna to wielbicielka architektury. Z pasją wyszukuje co piękniejsze budynki i je fotografuje. Jeśli chodzi o zdjęcia, to podziwia twórczność Alexiego Lubomirskiego oraz Annie Leibovitz.

Z kolei Tomasz gra na gitarze akustycznej i harmonijce ustnej. Interesuje się filmem. Przynajmniej raz w tygodniu odwiedza kino w poszukiwaniu czegoś, co go zainteresuje. Wspólnym marzeniem pary to możliwość posiadania domu. Wygrana w programie z pewnością pomogłaby im je spełnić.