Przynieś buty dla bezdomnego. WoshWosh prowadzi zbiórkę dla potrzebujących

To już ostatnia okazja aby przyłączyć się do akcji "Przynieś buty dla bezdomnego". Wielu z nas ma w szafie buty, których od dawna się nie nosiło. Lecz zamiast je wyrzucać, można zrobić dobry uczynek i przynieść je do salonu WoshWosh, który nada naszym starym butom nowy blask i przekaże je bezdomnym.

Jak piszą pomysłodawcy akcji "Buty na ulicy to "być albo nie być", szczególnie gdy robi się coraz chłodniej i pada. Przejrzyjcie swoje szafy - na pewno znajdziecie parę niepotrzebnych butów, które dla bezdomnego będą ogromnym ratunkiem."

Zebrane i odnowione przez WoshWosh buty trafią do Fundacji Anicenta Kapucyńskiego, która rozdysponuje buty wśród potrzebujących.

Jak się okazuje akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem warszawiaków.

Buty możecie przynosić jeszcze do doboty 6 października do lokalu WoshWosh, przy ul. Solec 81b lokal P60 - CH Arkada pod Mostem Poniatowskiego.