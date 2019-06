Pszczele Azyle. W Warszawie powstaną wyjątkowe hotele dla dziko żyjących pszczół

Hotele dla warszawskich pszczół

Rusza kolejna akcja, która ma uchronić miejskie pszczoły przed wyginięciem. Jeszcze w tym tygodniu na terenie Warszawy i okolic zostaną rozmieszczone drewniane hotele dla pszczół. Pszczele Azyle to naturalne konstrukcje, w których owady będą mogły odpocząć, schronić się przed deszczem czy przetrwać zimę. Domki pojawią się w 15 lokalizacjach, m.in. na Wilanowie, Kabatach, Młocinach, oraz w Parku Kampinowskim. Jeśli pilotażowy projekt się sprawdzi, w stolicy takich hoteli będzie jeszcze więcej. Inicjatorem akcji jest Soplica.

Według ekspertów już w 2035 r. może zginąć ostatnia pszczoła. W Polsce zagrożona wymarciem jest ponad połowa z żyjących u nas 470 gatunków pszczół.

Domki według specjalnego projektu

Pszczele Azyle zrobione są z drewna z polskich lasów. W środku znajduje się trzcina, drobne gałązki, szyszki modrzewiowe i specjalnymi otworami, przez które owady mogą dostać się do środka i zamieszkać w hotelu. Jest też specjalna przestrzeń dla trzmieli, równie pożytecznych zapylaczy. Hotele zostały zaprojektowane i skonstruowane przez Rob in Wood – Niepokorna Stolarka we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, które aktywnie angażuje się w działania na rzecz pszczół. - Niezwykle istotne było również, aby po kilku latach funkcjonowania hotele uległy naturalnemu procesowi rozkładu i nie stały się kłopotliwym odpadem – mówi Maciej Kupś z Rob in Wood.