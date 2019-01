Ptak Warsaw Expo partnerem największych targów na świecie

Porozumienie o współpracy z organizatorami największych na świecie targów Canton Fair podpisał Ptak Warsaw Expo. Dokument przewiduje wzajemne wsparcie w organizacji wydarzeń handlowych i misji o charakterze gospodarczym.

Umowa zakłada współpracę na wielu polach, wymianę świadczeń marketingowych, wzajemną promocję wydarzeń oraz rozwój imprez targowych i wsparcie wydarzeń odbywających się w obu ośrodkach. Umowa przewiduje także coraz mocniejsze zaangażowanie i planowanie wspólnych wydarzeń.

Zgodnie z umową Ptak Warsaw Expo dołoży szczególnych starań, aby stworzyć chińskim wystawcom jak najlepsze warunki do zaprezentowania ich oferty skierowanej do polskich i europejskich odbiorców. Drugim, ważnym elementem jest zapoznawanie chińskich partnerów ze specyfiką europejskiego rynku i polskimi produktami, które mają szansę zaistnieć w Chinach, a także budowa pawilonów dla polskich firm różnych branż na chińskich targach.

Uroczyste podpisanie porozumienia przez prezesa Ptak Warsaw Expo Tomasza Szypułę oraz szefa departamentu komunikacji międzynarodowej Liu Quandonga odbyło się na terenie Targów Kantońskich w obecności właściciela Ptak Warsaw Expo Dawida Ptaka, konsul generalnej RP w Kantonie Joanny Skoczek, a także wiceprezesa China Import and Export Fair Xu Binga, dyrektora Centrum Obsługi Klienta Zhuang Honga oraz mediów. Trzeba podkreślić, że gospodarze celowo wybrali 16 października jako termin podpisania umowy - w czasie rozpoczynających się Targów Kantońskich – jesiennej sesji trwającej trzy tygodnie. Wzmacnia to jej rangę, ponieważ to największe targi na świecie ( 124 edycja), odbywająca się w 40 rocznicę otwarcia się Chin na świat.

- Cieszymy się bardzo, że największe targi świata – Canton Fair – widzą w nas - największych targach w Europie Centralnej - partnera do organizacji imprez biznesowych i kulturalnych. Mamy ambitne cele - chcemy otworzyć dla naszych chińskich partnerów szerokie gospodarcze „okno” na rynek europejski – mówi Tomasz Szypuła, prezes Ptak Warsaw Expo. - Targi organizowane u nas z udziałem naszych chińskich parterów wpisują się w projekt ekonomiczny „Jeden pas, jedna droga”, który ma na celu odbudowę historycznego Jedwabnego Szlaku. Jednocześnie mamy w planach organizację stoisk dla naszych przedsiębiorców reprezentujących różne branże na targach w Kantonie, co może się przyczynić do rozwoju polskiego eksportu na rynek chiński.

Już teraz w Ptak Warsaw Expo-u odbywają się duże targi organizowane przez chińskie firmy, które przyciągają tysiące odwiedzających, pobudzają ruch turystyczny i zwiększają rozpoznawalność Polski wśród Chińczyków. Największe jak dotąd organizowane przez Ptak Warsaw Expo targi z udziałem chińskich partnerów przyciągają ponad 1500 wystawców.

W Konsulacie Generalnym RP w Kantonie podpisano również porozumienia o współpracy między Ptak Warsaw Expo a 14 chińskimi innymi organizatorami targów. Umowy dotyczą wzajemnej promocji, organizacji wydarzeń przez stronę chińską na terenie Ptak Warsaw Expo i wsparcia istniejących imprez własnych Ptak Warsaw Expo.