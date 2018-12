Pub crawl w Warszawie. Obcokrajowcy poznają stolicę przez pryzmat drinków. Zwiedzanie zaczynają od pubów

Pub crawl - co to jest?

Pub crawl to w wolnym tłumaczeniu pełzanie lub czołganie się po pubach, choć po polsku raczej mówilibyśmy o “szwendaniu się”. Zjawisko to przywędrowało do nas z największych światowych stolic, gdzie tego typu “wycieczki” organizują zarówno profesjonalne firmy, jak i po prostu, grupy znajomych. W zabawie tego typu biorą udział studenci, uczestnicy wieczorów panieńskich i kawalerskich, lub po prostu turyści spragnieni wrażeń.

Jak to działa?

Zaczynamy od rezerwacji terminu. Warszawskie firmy oferujące tego typu usługi rozpoczynają wycieczki po zmroku w każdy dzień tygodnia. Za kilkugodzinny spacer po warszawskich lokalach musimy zapłacić średnio około 60 złotych, choć są oferty droższe. Warsaw Boat Party, na przykład, oferuje imprezy na wodzie i after party na lądzie. Za przyjemność poznania nowego znaczenia słów “choroba morska” zapłacimy około 130 złotych. Jak deklaruje organizator, jeśli tylko po skończonym rejsie będziemy dalej stać na nogach, możemy wziąć udział w after party i otrzymać darmowy shot w każdym miejscu, do którego zawędruje wesoła ferajna. Rejsy reklamują się hasłem “let’s get ship faced” co jest grą słów nawiązującą do wulgarnego angielskiego określenia osoby pijanej w sztok. Nie wszędzie jednak pełzanie po pubach przyjmuje tak radykalną formę.