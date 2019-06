Puchar Mistrzostw Świata zaprezentowany w Polsce. Warszawiacy podziwiali złote trofeum na Starym Mieście

Trzymam mocno kciuki, wszystko jest w zasięgu naszych rąk. To, że jesteśmy pierwszym państwem, do którego ten puchar trafił może być dobrym prognostykiem na przyszłość - na Mistrzostwa Świata. Bardzo na to liczę - mówiła Renata Kaznowska.

Stolica Polski miała to szczęście, by puchar ujrzeć jako pierwsze z 32 miast. W rozpoczynającej tournée uroczystości udział wzięli goście honorowi - wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska, wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański. Oboje nie kryli wielkiej radości oraz dumy z możliwości celebrowania historycznego awansu.

Polscy koszykarze nareszcie dołączyli do światowej elity. Po wielu - dokładnie 52 latach - nasza kadra ponownie zakwalifikowała się na mistrzostw świata. Dzięki temu, we wtorek 4 czerwca, warszawiacy mogli podziwiać złoty puchar, który trafi w ręce zwycięzców turnieju. Wszystko za sprawą przedsięwzięcia FIBA World Cup Trophy Tour 2019. Polega ono na prezentacji trofeum we wszystkich krajach, które zagrają na rozpoczynających się już 31 sierpnia mistrzostwach.

To nie jedyne atrakcje, które Polski Związek Koszykówki przygotował tego dnia w Warszawie. Popołudniu fascynujące trofeum trafiło do nowo otwartej Galerii Młociny, gdzie w specjalnej strefie podziwiać go mogli kolejni mieszkańcy Warszawy. Dodatkowo organizowano tam gry i konkursy zarówno dla młodszej, jak i starszej części widowni.

Puchar Świata - trofeum godne mistrza

Jesteście ciekawi jak prezentuje się mistrzowskie trofeum? Trzeba przyznać, że robi on naprawdę piorunujące wrażenie. Mierzące 60 centymetrów trofeum jest w całości wykonane ręcznie, ze szczerego złota. Jego twórcą jest uznany złotnik Thomas Lyte. Na powierzchni pucharu możemy dostrzec wygrawerowaną listę wszystkich dotychczasowych mistrzów świata, a także napis „Federation Internationale de Basketball Amateur”. Jak twierdzą przedstawiciele Polskiego Związku Koszykówki – te cechy nadają mu zwiększone poczucie tradycji i prestiżu.

Wszyscy kibice koszykarskiej kadry narodowej z pewnością marzą o tym, by po turnieju puchar trafił w ręce reprezentantów Polski. "- Puchar znajduje się obecnie w Warszawie. Czy nasi reprezentanci mają chrapkę na to, by po mistrzostwach wrócił do Polski?" - pytamy wiceprezesa Bachańskiego. - Na pewno, aczkolwiek nie będzie to łatwe przedsięwzięcie. Myślę, że koszykówka, zaraz po piłce nożnej, jest najpopularniejszą grą zespołową na świecie. W związku z tym, na pewno wszyscy na koszykarskim mundialu zaprezentują bardzo wysoki poziom. Ale ja wierzę w naszych chłopaków. Niewielu dawało im szanse awansu, a zrobili to w dobrym stylu. W sporcie trzeba walczyć i zawsze myśleć o wygranej - przekonuje wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki.