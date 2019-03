Punkt adopcji roślin w Galerii Łomianki. Oddaj, nie wyrzucaj

Są fantastyczną, a w dodatku bardzo modną dekoracją w naszych mieszkaniach, ale to nie koniec ich zalet. To także zielone filtry, nawilżacze powietrza. Dobrze działają więc na nasze zdrowie i samopoczucie. Wielu z nas wprost nie wyobraża sobie życia bez roślin . Bywa jednak tak, że nie mamy już na nie miejsca w swoich mieszkaniach. Albo przeprowadzamy się do nowego lokum i musimy zostawić za sobą część wyposażenia.

-Rośliny bardzo szybko znikają z punktu. Oczywiście - przynajmniej na razie - jest więcej chętnych do przygarnięcia ich niż do przynoszenia. Pamiętajmy, że pomóc możemy na różny sposób. Może nie chcemy pozbywać się żadnej z roślin, ale np. jedna z nich rozrosła do takich rozmiarów, że możemy odsadzić choć jedną sadzonkę. Zachęcamy, aby przynieść ją do naszego punktu, aby inni mogli przygarnąć sobie trochę zieleni do domu - podkreśla PR Manager z firmy Triple, Magdalena Dymek.

Jak dowiadujemy się, do punktu najczęściej trafiają rośliny niewielkich rozmiarów. Ale patrząc po reakcjach w Internecie widać, że wiele osób planuje oddać w dobre ręce także te, które sięgają aż do sufitu.

Akcja na większą skalę?

Punkt adopcji to dobry pomysł? Zapytaliśmy o to redaktora naczelnego portalu ecoportal.com.plJuliana Z. Pankiewicza. - Bardzo dobry, zważywszy na to, że większość niechcianych kwiatów ląduje na śmietniku. Ale jednak mocno lokalny. Dobrym pomysłem byłoby poprowadzenie takich akcji na większą skalę. Pomysłodawcy mogliby np. zwrócić się do całej sieci marketów. Wtedy usłyszałaby o niej i mogła wziąć udział cała Polska - podkreśla Pankiewicz.

