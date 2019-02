Punkty za zachowanie uczniów w szkole podstawowej. Makijaż gorszy od przeklinania i wyśmiewania

W nadchodzącym semestrze w Szkole Podstawowej nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka obowiązywać będzie nowy system oceniania zachowania dzieci. Każdy z uczniów na początku każdego półrocza otrzyma 130 punktów. Od tej sumy będą odejmowane punkty za działania negatywne. Na koniec semestru nastąpi bilans i odpowiednio do liczby zebranych punktów przyznana zostanie ocena.

Za co będą odejmowane punkty?

Jeśli uczeń spóźni się na lekcję, każdorazowo straci 5 punktów. Za rozmawianie i przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji grozi mu również 5 punktów ujemnych, podobnie jak za zaśmiecanie otoczenia. Za ignorowanie i niewykonanie poleceń nauczyciela może stracić nawet 10 punktów. Za farbowanie włosów natomiast „uczniowie świadomie rezygnują z oceny bardzo dobrej z zachowania”.

Za wyśmiewanie -5, za makijaż -15

Więcej jednak punktów można utracić za makijaż niż za każde z wyżej wymienionych. Za makijaż i malowanie paznokci do szkoły grozi utrata aż 15 punktów. Jest to więc poważniejsze przewinienie niż przeklinanie czy obrażanie innych - za "używanie wyzwisk i wulgaryzmów" uczeń straci 10 punktów, a za "przezywanie, wyśmiewanie i komentowanie innych" 5 punktów.

Tresura, nie wychowanie

Nowy regulamin szkoły na Targówku upublicznił internauta na facebookowej stronie Bezpieczny Targówek. ''Może nie pochwalam czerwonych włosów w szkole, ale wolę uczniów wymalowanych, ale tolerancyjnych i grzecznych'' - czytamy komentarz prowadzącego fanpage'a do wytycznych podstawówki.

Większość rodziców się z nim zgadza.''Bardzo nisko punktowane używanie wyzwisk i wulgaryzmów - a to jest przecież prawdziwa plaga, z którą trzeba walczyć'', ''Masakra! To więzienie? Czy ktoś w tej szkole ma zachowanie wzorowe w ogóle? Odejmowanie punktów za farbowanie włosów? To chyba sprawa rodziców, a nie nauczycieli. A za wyzwiska i obrażanie - 5 tylko'', ''To nie szkoła, tylko jakaś placówka penitencjarna'' - czytamy pod postem.

W systemie wyraźnie brakuje rzetelnej oceny tego, jak zachowuje się dziecko - wszystko sprowadza się do liczenia punktów. 14-latka z umalowanymi paznokciami przeszkadza bardziej, niż jej rówieśnik, który klnie i wyzywa innych uczniów. O komentarz do tych kuriozalnych standardów poprosiliśmy władze szkoły, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.