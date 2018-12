Puste ulice w Warszawie. Miasto opustoszało. Tak wygląda stolica w czasie Świąt! [ZDJĘCIA]

Puste ulice w Warszawie można zobaczyć bardzo rzadko. Za to w okresie Świąt Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkanocnych to norma. Mieszkańcy Warszawy w tym czasie świętują w swoich domach albo wyjeżdżają za miasto do swoich rodzin. I jedno jest pewne - tak pustej stolicy nie zobaczycie na co dzień! Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.