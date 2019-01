Pusty budynek w Śródmieściu. Dawniej był tu teatr i Centrala Handlu Zagranicznego. Od czterech lat jest na sprzedaż [ZDJĘCIA]

Czackiego, boczna od Świętokrzyskiej. Ścisłe centrum Warszawy. Obok budynki wzniesione w XIX wieku. Dawniej było tu niezwykle ciasno i tłoczno. Biznesowe centrum stolicy, pierwszy „Mordor” - ale w ludzkiej skali. Ulica nazywała się wtedy Włodzimierska. Wojna i powstanie przyniosły tu wielkie straty. Po roku 1945 większość budynków powstała od nowa – tak jak i nazwa ulicy: Czackiego.

Pierzeję odbudowano jeszcze pod koniec lat 40. Wtedy, podobnie jak w całym Śródmieściu Północnym, powstało tu sporo socrealistycznych budynków. Przy ul. Czackiego 15/17 znalazły się biura Centrali Handlu Zagranicznego Polimexu i Elektrimu. Zbudowano je w latach 1948-53. Za projekt odpowiada architekt prof. inż. arch. Zbigniew Andrzej Karpiński. Budynek należał do skarbu państwa do 2009 roku. Wtedy sprzedano go Mostostalowi, który miał tutaj jedną ze swoich dwóch siedzib.

Wcześniej, bo na początku lat 80., przeniesiono tu Teatr Kwadrat. Scena przetrwała do 2010 roku, gdy w atmosferze skandalu wypowiedziano umowę najmu. Duża działka w Śródmieściu 0,87 ha znów – jak przed wojną – miała pełnić rolę biznesową. Polimex-Mostostal, który zajmował budynek przez kilka lat, po kryzysie budowlanym związanym ze wzrostem cen przed Euro2012, był o krok od bankructwa. Wtedy, jedną z decyzji była sprzedaż Czackiego 15/17.

W 2014 roku budynek – o powierzchni 4,5 tys. m kw. - kupiła firma Molina Nieruchomości. Nim doszło do wartej 30,75 mln zł transakcji – Mostostal zaczął stawiać nadbudówkę. Inwestycji nie ukończono. Od tego tego czasu powojenny biurowiec stoi pusty. Co z nadbudówką, której „budowa” trwa już pięć lat? Molina – agencja nieruchomości – zapewnia, że cały czas ważne jest jeszcze dawne pozwolenie na budowę. Sami za remont się nie wezmą, ponieważ czekają na kupca, który dokończy inwestycję. „Obecnie trwają rozmowy z potencjalnym kupcem” - słyszymy u przedstawicieli firmy.

Remont to konieczność w przypadku tej nieruchomości. Jak na razie parter budynku został zabity deskami. Pusty budynek stoi w centrum miasta, w miejscu gdzie równie dobrze mógłby być hotel czy restauracja.