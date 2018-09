Pytanie za milion. Dominik Komorek z Warszawy gra o najwyższą stawkę w Milionerach

Pytanie za milion w Milionerach

Wszystko wskazuje na to, że Dominik Komorek, gracz startujący w teleturnieju Milionerzy powalczy o najwyższą wygraną. Do tej pory na swoim koncie ma już 40 tys. złotych i wciąż trzy koła ratunkowe do wykorzystania. Jest wielce prawdopodobne, że to nie koniec zmagań zawodnika, który mieszka w Warszawie.

Dominik Komorek, Milionerzy

Kim jest Dominik Komorek? To 32-letni mężczyzna, absolwent historii sztuki oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje w Warszawie, jako urzędnik. Uwielbia kino, zawsze interesował się sztuką. Kocha podróże zarówno do wielkich miast jak i cichych zakątków zapomnianych przez ludzi. Ma także nietypowe zainteresowanie, jakim jest rekonstrukcja historyczna.

Milion w Milionerach

Do tej pory milion w polskiej wersji programu zgarnęły dwie osoby. Siedmiocyfrowy czek od Huberta Urbańskiego otrzymał Krzysztof Wójcik. Było to w 2010 roku. Na kolejny milion gracze i telewidzowie musieli czekać aż osiem lat. W czerwcu 2018 program wygrała Maria Romanek. Czy Dominik Komorek dołączy do tego grona? Przekonamy się o tym w poniedziałek (10 września). Wtedy, a dokładnie o godz. 20.55 w TVN-ie rozpocznie się kolejny odcinek Milionerów.