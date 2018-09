Pyton na Ursynowie. Zwierzę trafiło do warszawskiego ZOO

Pyton został znaleziony na ulicy Nowoursynowskiej, gdzie wygrzewał się pod jednym z zaparkowanych samochodów na strzeżony osiedlu. Na miejsce został wezwany patrol straży miejskiej, który przechwycił zwierzę.

Wąż, należący do gatunku pytona królewskiego, był w dobrym stanie. Funkcjonariusze przewieźli go do ośrodka CITES w Warszawskim ZOO, gdzie trafiają odławiane na ulicach zwierzęta. Prawdopodobnie, właściciel węża pozbył się go celowo.

Nie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w ostatnich miesiącach. Węże znajdowano ostatnio, m.in w Lasku Bielańskim. Straż miejska w Warszawie odławiała także skorpiony, warana, świnki wietnamskie, wydrę czy modliszkę.