Qingdao Haier finalizuje przejęcie Candy, aby wzmocnić globalne przywództwo w dziedzinie inteligentnych urządzeń domowych

Łączne wolumeny grup Haier i Candy w 2018 r. reprezentują dziś udział w rynku światowym w wysokości 15,1% w przypadku głównych urządzeń, 22,7% w przypadku wolnostojących urządzeń chłodniczych i 19,8% w przypadku urządzeń do prania chemicznego (wg. Euromonitor). Grupa zajmuje dziś piąte miejsce w Europie Zachodniej i ma na celu zajęcie trzeciego miejsca do 2022 r.

Połączenie dwóch marek doskonale wpisuje się w strategię osiągnięcia przez Haier pozycji lidera we wszystkich regionach świata. Grupa skorzysta z wysokiej komplementarności portfolio marek Haier i Candy oraz platform produktowych obejmujących wszystkie segmenty rynku pod względem cen i oferty produktowej, a także w zakresie dostarczania zrównoważonych rozwiązań klientów europejskich i globalnych. Marki Candy, takie jak: Candy, Hoover i Rosières, jak również Haier, GE Appliance i Fisher & Paykel, będą kluczowymi międzynarodowymi markami w swoich segmentach i regionach, w których są liderami, a ich celem będzie osiągnięcie pozycji lidera wśród globalnych konsumentów.

Haier stał się światowym liderem w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego. Wspólne innowacje i synergie know-how pomiędzy tymi dwoma firmami w dziedzinie inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego przyczynią się do ekspansji firmy Haier w tym segmencie w Europie i na świecie.

"Dziś otwieramy nowy etap w historii Haier. Przejęcie marki Candy sprzyja w znacznym stopniu rozwojowi naszej połączonej grupy i będzie miało pozytywny wpływ na naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Europa jest jednym z kluczowych rynków dla globalnej strategii Haier. Dzięki połączeniu dwóch marek, pozycja Haier w regionie znacznie się umocni. Z niecierpliwością oczekuję bliskiej współpracy z doświadczonym zespołem zarządzającym firmą Candy. Łączy nas zaangażowanie we wprowadzanie innowacji i dostarczanie zindywidualizowanych rozwiązań naszym klientom” powiedział Yannick Fierling, dyrektor generalny Haier Europe.

Haier będzie nadal inwestował we włoską markę, w celu zwiększenia konkurencyjności w Europie i na całym świecie, zachowując przy tym zespół zarządzający Candy tj. pracowników, centra badawczo-rozwojowe, sieć biznesową i zakłady produkcyjne, a także unikalny design Candy i włoski styl.

Beppe i Aldo Fumagalli zasiądą w zarządzie Haier Europe jako dyrektorzy niewykonawczy.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani, że Candy stanie się częścią globalnej sieci Haier. Łącząc dalsze inwestycje Haier z możliwościami innowacyjnymi firmy Candy oraz włoskim designem, technologią i stylem, jesteśmy przekonani, że firma będzie się dalej rozwijać i stanie się liderem w dziedzinie inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego o wysokim poziomie konkurencyjności. Wspólnie będziemy lepiej spełniać rosnące zapotrzebowanie na bardziej zindywidualizowane produkty i sprawimy, że życie ludzi stanie się lepsze i łatwiejsze" podsumowali Beppe i Aldo Fumagalli.

Przejęcie Candy zostało częściowo sfinansowane przez udane notowanie akcji Qingdao Haier's D-Shares na CEINEX D-Share Market poprzez dopuszczenie na rynek regulowany giełdy we Frankfurcie, które zostało zakończone 24 października 2018 roku.

O Qingdao Haier

Firma Qingdao Haier została założona 28 kwietnia 1989 roku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju (SHA:60090) od 19 listopada 1993 r. Od momentu założenia marka Qingdao Haier rozrosła się dzięki stałemu zaspokajaniu potrzeb klientów dzięki innowacyjnym systemom, stając się jednym z największych na świecie producentów artykułów gospodarstwa domowego.

Qingdao Haier odniósł sukces dzięki ekspansji krajowej i międzynarodowej a także wdrażaniu innowacji w zakresie rozwoju strategicznego, brandingu, badań, inteligentnej produkcji oraz systemowi rozwoju "Three In One". Strategia ta to połączenie odpowedniego systemu produkcji, marketingu i rozwoju, który pozwala na zaspokojenie lokalnych potrzeb klientów.

W erze internetu przedmiotów Qingdao Haier konsekwentnie wdrażał swoją strategiczną transformację w ekologię społeczności IoT, z korzyścią dla obu stron. Integrując platformę U+ Smart Life Platform, przemysłową platformę chmury internetowej COSMOPlat oraz platformę e-commerce Shunguang, firma zaspokaja potrzeby klientów dostarczając im inteligentne rozwiązania dla domu, które wpływają na lepszy standard życia.

O Candy Group

Candy Group jest jedną z wiodących firm w Europie na rynku małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego zarówno wolnostojących jak i wbudowanych. Asortyment marki wyróżnia się wysoką wydajnością i jest przyjazny środowisku. Produkty Grupy Candy są sprzedawane za pośrednictwem dwóch międzynarodowych marek, Candy i Hoover, oraz za pośrednictwem krajowych marek, takich jak Rosières (Francja) i Jinling (Chiny) o zróżnicowanych rynkach i grupqch docelowych. Grupa Candy, zatrudniająca około 5 000 pracowników, posiada siedem zakładów produkcyjnych w Europie, Turcji i Chinach oraz 45 filii na całym świecie. Siedziba główna Grupy, centrum projektowe, ośrodek centralny oraz dział badań i rozwoju znajdują się w Brugherio (MB) we Włoszech.