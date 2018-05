QUIZ. Czy dostałbyś się do warszawskie policji? Znamy prawdziwe pytania! (© Naszemiasto.pl)

Policja ma spore braki kadrowe. Dotyczą one także Warszawy. Chociaż praca nie jest łatwa, to po kilku latach można w niej nieźle zarabiać. Zobaczcie, czy dostalibyście się do stołecznej policji. Dostalibyście się?





Przejdź do Quizu:

QUIZ. Test psychologiczny do policji. Zdałbyś/Zdałabyś? [PRAWDZIWE PYTANIA]



Przyszli funkcjonariusze muszą nie tylko przejść testy sprawnościowe i z wiedzy ogólnej. Weryfikowane są także ich predyspozycje psychologiczne.

