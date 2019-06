Radar burz, mapy burzowe - Blitzortung Polska. Sprawdź, gdzie jest burza?

Burze to zjawiska, które albo się lubi, albo nienawidzi. Jedni bardzo się ich boją, a drudzy uwielbiają patrzeć na błyskawice pojawiające się na niebie. To także idealna okazja dla tych, co uwielbiają fotografie. Piękne zygzaki na niebie, uchwycone w odpowiednim momencie wyglądają przepięknie! Burze kojarzone są z nagłymi zjawiskami, ale można je przewidzieć. W Internecie dostępne są radary burz, które na mapie pokazują, w którym aktualnie miejscu pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Jednym z najpopularniejszych miejsc, gdzie można sprawdzić dane burzowe jest serwis blitzortung.org.

Blitzortung Polska - czyli radar burz

Blitzortung.org to najpopularniejszy w Polsce serwis, który pokazuje na mapie, w którym miejscu znajduje się burza.

Niemiecki radar z zaledwie pięciosekundowym opóźnieniem pokazuje każde uderzenie pioruna. Mapa burz obejmuje całą Polskę, ale bardziej ciekawi mogą sprawdzić jak wygląda sytuacja na całym świecie.