Rafał Trzaskowski do Roberta Biedronia: nastaw się na nowych wyborców

Rafał Trzaskowski był gościem Jarosława Kuźniara w programie "Onet Rano.". Wypowiedział się on m.in. na temat Wiosny, partii Roberta Biedronia. - Niepokoi mnie trochę jedno. Wiosna niestety zabiera elektorat Platformie i całemu obozowi opozycyjnemu. Gdyby się nastawiali na pozyskiwanie nowego elektoratu i rozmowę z tymi, którzy do tej pory nie głosowali, to cała opozycja odczułaby tego pozytywne skutki – powiedział. - Nie do końca się zgadzam z tym, że w tej chwili można abstrahować od tego, kto rządzi w Polsce i można udawać, że przez cały czas było źle i teraz pojawi się ta nowa jakoś. Po pierwsze Biedroń był przez te wiele lat w polityce, a po drugie dwóch porządków nie da się porównać. Kiedy słyszę od niego, że rząd PO nie zrobił nic dla kobiet albo tak samo mało, jak rząd PiS-u, to uważam, że jest to nieprawdą. […] Gdybym mógł rozmawiać z nim bezpośrednio, to bym mu powiedział: nastaw się na nowych wyborców, bo z tego skorzysta cała Polska – podsumował.

