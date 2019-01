Rafał Trzaskowski jak bracia Kaczyńscy. Zagrał w serialu. Wystąpił w produkcji TVP "Nasze podwórko"

Co zrobić z niechcianymi ubraniami? Oddaj potrzebującym

SA

To, do czego będziemy chcieli was przekonać ma same zalety. Po pierwsze, oczyścicie przestrzeń wokół siebie. Po drugie - zyskacie lepsze poczucie. Po trzecie (i najważniejsze) będziecie mieli szansę pomóc potrzebującym. Niechciane, nieużywane ubrania możecie oddać tym, którym prz...