Rafał Trzaskowski o wygranej: to była wielka mobilizacja warszawiaków

Rafał Trzaskowski, który w pierwszej turze wyborów samorządowych pokonał Patryka Jakiego (wg exit pool) dziękował dziś warszawiakom wychodzącym ze stacji metra Politechnika. Częstował ich bułkami, pączkami i kawą. Zapytany przez portal Onet co zdecydowało, że wygrał w pierwszej turze odpowiedział: - Wiele rzeczy. Rezultaty przyniosła przede wszystkim ciężka i konsekwentna praca, jaką prowadziliśmy od dziewięciu miesięcy i setki rozmów z warszawiakami. Inna sprawa, że konkurencja okazała się mało wiarygodna. Przez ostatnie tygodnie mój główny rywal pokazał, że przeczy sobie właściwie w każdym zdaniu. Dodatkowo duże znaczenie miała wysoka stawka tych wyborów, jaką było dobre zarządzanie naszym miastem. Ludzie doceniają samorząd, który jest tak blisko podejmowania decyzji, co świadczy o sukcesie naszej demokracji. Poza tym wybory samorządowe były pierwszą od trzech lat możliwością pokazania czerwonej kartki PiS-owi. Co jest też ważne w kwestii przyszłości, bo przed nami wybory europejskie i parlamentarne.

Rafał Trzaskowski przyznał też, że Patryk Jaki popełnił w końcówce kampanii wyborczej wiele błędów: - Patryk Jaki sam sobie przeczył. Do tego jeszcze złożenie przez niego legitymacji partyjnej, w co i tak nikt nie wierzył. To wszystko dołączyło do trendu, który zaczął się zmieniać już kilka tygodni temu. Pomogły w tym również debaty, bo pokazały, kto i jak radzi sobie z problemami Warszawy, kto chce rozmawiać o mieście, a kto tylko o konkurencji.

Zapytany o pierwszą decyzję w swojej prezydenturze Trzaskowski odpowiedział, że będzie najpewniej zagwarantowanie darmowych żłobków dla wszystkich dzieci.

Źródło: Onet