Rafał Trzaskowski: PiS uważa, że jest nietykalny, twierdzą, że nic się nie stało

Rafał Trzaskowski był gościem Jarosława Kuźniara w programie "Onet Rano.". Wypowiedział się on m.in. na temat "taśm Kaczyńskiego". - Gdyby prezes PiS-u mówił zawsze: tak uwłaszczyliśmy się na majątku komunistycznym, trzeba było brać wtedy pieniądze dla rozwoju partii. Natomiast on przez te wszystkie lata mówi, że to inni się uwłaszczyli, oni mają czyste ręce i są jak najdalej od biznesu. Tylko idee, idee, idee i sprawiedliwości. Co się okazuje? Zero sprawiedliwości, bo nie chce się płacić facetowi, któremu zapłatę obiecano. Okazuje się, że nie żadne idea, tylko gruby biznes – powiedział. - Mówię o braku konsekwencji i nieprawdopodobnej hipokryzji. Ludzie, którzy atakowali wszystkich, którzy mieli cokolwiek wspólnego z systemem komunistycznym, uwłaszczyli się na nim i czerpią z tego ogromne korzyści. Większość tych ludzi, którzy wspierają te spółki, była "umoczona" w komunizmie, a jeszcze są podejrzenia, że donosili – dodał.

Jego zdaniem ta sytuacja odbije się w sondażach. - Jak Polacy sobie to przemyślą i zobaczą to zakłamanie, to powiedzą: dosyć. Polacy hipokryzji nie znoszą. PiS nawet nie uderzył się w pierś, oni uważają, że nic się nie stało i są nietykalni – podsumował prezydent Warszawy.

Źródło: Onet