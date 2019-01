Rafał Trzaskowski Prezydentem Warszawy tylko przez dwa lata? "To najmocniejsza twarz opozycji"

Rafał Trzaskowski Prezydentem Warszawy tylko przez dwa lata?

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, został Prezydentem Warszawy. Według danych exit poll (przeprowadzonych przez sonażownię Ipsos) zdobył 55,1 proc. głosów i wygrał wybory już w pierwszej turze. Ten wynik to zaskoczenie dla wielu komentatorów. Spodziewano się po pierwsze drugiej tury, a po drugiej zdecydowanie mniejszej różnicy między Trzaskowskim a Jakim (Patryk Jaki zdobył 31,5 proc.).

Okazuje się, że Rafał Trzaskowski stał się liderem całej zjednoczonej opozycji, ponieważ wygrał w najważniejszym mieście w Polsce. Czy będzie to trampolina do jeszcze wyższego stanowiska? - Równo za dwa lata odbędą się wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski zdobywa w Warszawie dwa razy większe poparcie niż w stolicy ma Platforma Obywatelska. Wydaje się, że jest to najmocniejsza twarz w talii opozycyjnej, która ma jeszcze dwa lata żeby się zbudować - mówił Paweł Siennicki, redaktor naczelny gazety Polska The Times, w wieczorze wyborczym warszawa.naszemiasto.pl.